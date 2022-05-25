Medicana Bursa Hastanesi'nde lösemili çocuklar için fotoğraf sergisi - Haberler

Medicana Bursa Hastanesi'nde lösemili çocuklar için fotoğraf sergisi

BURSA - Medicana Bursa Hastanesi, lösemili çocuklara umut dağıtma görevini üstlenen Kanserle Savaş Derneği ve Dağcı ve fotoğrafçısı Hacı Tansu işbirliği ile projeye adım attı.

Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, dernek yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilen sergide Hakkari'de uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Hacı Tansu, yörenin farklı yerlerinde çektirdiği bir birinden güzel doğa ve hayat fotoğraflarının yer aldığı 30 eser izlenime sunuldu.

'Dört Mevsim Dağlar' konulu fotoğraf sergisini Medicana Bursa Hastanesinde sanatseverlere sunuldu. "Kanserle Savaş Derneği" yararına açılan sergide yapılan satışlar Kanserle savaş derneğine bağışlanacak. Hakkari'de bir süreden beridir doğa fotoğrafçılığını yapan Hacı Tansu, yörenin değişik yerlerinde çektirdiği bir birinden güzel doğa ve yaşam fotoğraflarını Medicana Bursa Hastanesinde 24 Mayıs- 05 Haziran 2022 tarihleri arasında açık olacak "Dört Mevsim Dağlar" konulu fotoğraf sergisi hastane çalışanlarının, hastaların ve misafirlerin beğenisine sunuldu. Tansu, "Bu proje için çok heyecanlıyım, Medicana Bursa Hastanesi desteği ile İlk hastane sergimi açtım bu serginin bir amacı da Kanserle mücadele derneğine destek olmak, sergiden gelecek olan geliri Kanserle Mücadele Derneğine bağışlamış olacağız.Bir hastanede fotoğraf sergisi açmanın hazzı çok başkaymış, müthiş bir ilgi var. Doğaseverleri, dağcıları, fotoğrafçıları ve sanatı seven herkesi güzel bir amaca hizmet etmek için sergimize bekliyoruz" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı:

Medicana Bursa Hastanesinin önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan "Dört Mevsim Dağlar" sergisi projesi ile Kanserli Yaşam Derneğindeki hastalarımıza bir nebze umut olmaya çalıştık. Sayın Hacı Tansu'nun objektifinden nadide sanat eserlerini satışa sunduk ve gelirini Kanserle Yaşam Derneğine bağışlayacağız. Bu projeye destek veren ve verecek olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş: Dört Mevsim Dağlar konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldık. Dağcı ve Fotoğraf sanatçısı Hacı Tansu'nun objektifinden Hakkari şehrimizin güzelliklerine tanık olduk. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü SayınRemzi Karşı ve Hacı Tansuya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

İhlas Haber Ajansı / Sağlık