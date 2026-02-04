Medicana Ataşehir'e TÜSKA SAS akreditasyonu

MEDİCANA Ataşehir Hastanesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından yürütülen SAS Akreditasyon Programı kapsamında, ilk başvurusunda yüzde 100 uyum sağlayarak akredite edildi. Ayrıca, uluslararası alanda saygınlığı bulunan AACI tarafından verilen 'Güvenilir Hastane' unvanını alarak; hasta, çalışan ve tesis güvenliğini kapsayan bütüncül kalite anlayışını ulusal ve uluslararası düzeyde tescillemiş olduğunu duyurdu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, TÜSKA SAS Akreditasyon Belgesi'nin yalnızca bir sertifika değil, kurumsal bir dönüşümün göstergesi olduğunu ifade etti. Murat Kaya, "Akreditasyon belgeleri, eğer duvarları süslemenin ötesinde bir anlam taşımıyorsa, bu belgeleri almanın da hiçbir önemi yoktur. Biz bu süreci, sistemin kendisini denetlediği bir yönetim modeli olarak ele aldık" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi'nin kalite yolculuğunun 2022 yılında başladığını hatırlatan Kaya, önce uluslararası akreditasyon sistemlerinin benimsendiğini, ardından bu sistemler üzerinden üç kez Re-akreditasyon sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. TÜSKA denetimiyle alınan SAS Akreditasyon Belgesi'nin ise kurum için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA SAYILI GÜVENLİ HASTANELERDEN BİRİYİZ'

Uluslararası denetim süreçlerine de değinen Kaya, "Üçüncü AACI denetimi sırasında karşılaşılan sürpriz, Medicana Ataşehir Hastanesi'ni Türkiye'de ilk, dünyada ise beşinci 'Güvenilir Hastane' konumuna taşıdı. Hasta güvenliği, tesis güvenliği ve çalışan güvenliği bizim için her şeyin önünde gelir. Bu unvan, doğru yolda yürüdüğümüzün en güçlü kanıtıdır" dedi.

TÜSKA denetimlerinin kuruma yalnızca belge değil, ciddi bir öğrenme ve gelişim alanı sunduğunu söyleyen Kaya, "Denetimler ve belgelendirmeler, kurumlar için aynı zamanda bir eğitim fırsatıdır. Süreçlerin giderek karmaşıklaştığı bu dönemde, akredite bir sisteme sahip olmak sürdürülebilir başarının en temel anahtarıdır" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ DÜNYANIN EN İYİ 50 HASTANESİ ARASINDA YER ALMAK'

Konuşmasının sonunda gelecek vizyonuna değinen Kaya, Medicana Ataşehir Hastanesi'nin hedefinin önümüzdeki yıllarda dünyanın en iyi 50 hastanesi arasında yer almak olduğunu belirterek, "Bu yolculukta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan TÜSKA ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

'BU BELGE BİR SONUÇ DEĞİL, SÜREKLİ GELİŞİMİN BAŞLANGICIDIR'

Medicana Ataşehir Hastanesi Kalite ve Hasta Hakları Direktörü Özlem Akbulut, SAS Akreditasyon Belgesi'nin güçlü bir vizyonun ve disiplinli bir çalışma kültürünün ürünü olduğunu ifade etti. Özlem Akbulut, "Bu belge, sunduğumuz sağlık hizmetinin güvenilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin resmi bir teyididir" diye konuştu.

Medicana Sağlık Grubu'nun TÜSKA SAS Akreditasyon Programı'na giren öncü özel sağlık gruplarından biri olduğuna dikkat çeken Akbulut, üç hastane için eş zamanlı yürütülen sürecin bütüncül bir yaklaşımla yönetildiğini, 2026 yılı itibarıyla grup bünyesindeki diğer hastanelerin de akreditasyon sürecine dahil edileceğini belirtti.

TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, Medicana Ataşehir Hastanesi'nin elde ettiği başarının kurumun kendi emeğinin sonucu olduğunu vurguladı. Demir, "TÜSKA akreditasyonu ile ödüllendirilmiş olmak çok kıymetlidir. Ancak bu başarı bizim değil, sizin başarınızdır. Aynı zamanda birlikte üretim anlayışının da bir ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Demir, 2025 yılının haziran ayında yapılan başvurunun, kasım ayında tecrübeli denetçiler tarafından yerinde değerlendirildiğini ve tüm kriterlerde başarı sağlandığını belirterek, "İlk seferde alınan akreditasyon son derece önemli bir başarıdır. Bu başarıların tüm sağlık tesislerine örnek olmasını diliyorum" dedi.

'TÜRKİYE MARKASI OLAN KURUMLARIN BU SÜREÇTE ROLÜ BÜYÜK'

TÜSKA Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Umut Beylik Medicana Ataşehir Hastanesi'ni ve tüm çalışanlarını tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen sertifika teslim töreninde Demir, sürecin taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu süreçte 'biz denetime dahil olmak istiyoruz' demek, güven ve cesaret işidir. Bu cesaret örneğini gösterdikleri için başta Medicana Ataşehir Hastanesi olmak üzere sürece dahil olan diğer hastaneleri de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sertifikanın takdim edilmesinin ardından gerçekleştirilen pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile tören sona erdi.