Medical Point'ten Türkiye Yeni Yüzyılı'na güçlü adım

ABD'de bir karaciğer ile üç hastayı hayata bağlamayı başaran, "domino ameliyatı" olarak bilenen operasyonla "tıp mucizesi" diye anılan Prof. Dr. Şükrü Emre, 'tıbbi direktör' unvanı ile göreve başladı

İZMİR - İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Türkiye Yeni Yüzyılı'na güçlenerek giriyor. Başarısını uluslararası alanda kanıtlayan Prof. Dr. Şükrü Emre hastanenin tıbbi direktörü olurken, düzenlenen toplu imza töreniyle çeşitli branşlardan 36 hekim göreve başlama imzası attı. Organizasyonda, kadrosu ve fiziki yapısı geliştirilen 'Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi'nin de açılışı gerçekleştirildi.

İEÜ Medical Point Hastanesi, cumhuriyetin 100. yılına güçlü kadrosu ile adım atıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir karaciğer ile üç hastayı hayata bağlamayı başaran, "domino ameliyatı" olarak bilenen operasyonla "tıp mucizesi" diye anılan Prof. Dr. Şükrü Emre, tıbbi direktör unvanı ile hastanede görev almaya başladı. Prof. Dr. Şükrü Emre ile birlikte çeşitli branşlarda göreve başlayan 36 deneyimli hekim için İEÜ Medical Point Hastanesinde toplu imza töreni düzenlendi. Organizasyonda ayrıca, Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezinin de açılışı yapıldı. Bu kapsamda, başarılı organ nakilleriyle pek çok hastaya umut olan İEÜ Medical Point Hastanesinin organ nakli bölümü geliştirilerek organ nakli merkezi haline getirildi. Merkeze, ameliyat sırasında aldığı virüs nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayan ve organ nakliyle hayata tutunan merhum yönetim kurulu başkanı Dr. Zafer Beken'in adı verildi. Hastanenin tıbbi direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ve aralarında Prof. Dr. Murat Zeytünlü'nün de bulunduğu deneyimli hekimler, kadrosu ve fiziki yapısı geliştirilen organ nakli merkezinde göreve başladı. Düzenlenen imza töreni ve merkez açılışında hitap eden Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, "İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanemiz olarak Türkiye Yeni Yüzyılı'na güçlenerek giriyoruz" dedi.

Güçlü bir kadro ile yola devam ettiklerini belirten Kubba, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözü bize her daim ışık tutarken, hastanemizdeki tüm hekimlerimiz bize güç veriyor. Hissettiğimiz bu güç, dünyanın sağlık merkezi olacağımıza olan inancımızı perçinliyor. Dolayısıyla, göreve başlayan hekimlerimizin attığı imzaları sadece bir iş anlaşması olarak görmüyoruz. Atılan imzalar, Türkiye Yeni Yüzyılı'nda Medical Point Hastaneler Grubunun sağlık vizyonunu da ortaya koymaktadır. İşte bu nedenle bu organizasyonumuzu çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, güçlü bir kadro ile 'Sağlığınız emin ellerde' mesajı veriyoruz. Şifa arayan hastalarımız için tüm kadromuzla hazır olduğumuzu kamuoyuna duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

"Sorumlulukla hareket ediyoruz"

Açılışı gerçekleştirilen Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezinin, hastaların yeni hayatlarına başladıkları ilk yer olacağını vurgulayan Kubba, "Organ nakli merkezimize adı verilen 30 yıllık dostum ve iş ortağım merhum Zafer Ağabey; hastalarına umut, meslektaşlarına ilham kaynağı, ailesine ve dostlarına ise eşsiz bir destek ve sığınaktı. Onun aramızdan ayrılışı, hepimiz için tarifsiz bir acı ve kayıp olsa da onun hayallerini ve ideallerini yaşatma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu yüzden, merkezimizin dünya çapında hasta kabul eden bir merkez haline gelmesi en büyük amaçlarımızdan biri. Tıbbi direktörümüz Prof. Dr. Şükrü Emre Hoca'mızın bu amacımıza liderlik etmesinden kıvanç duyuyoruz. Gerçekleştirdikleri 2 bini aşkın organ nakli deneyimleriyle Prof. Dr. Murat Zeytünlü ve iyi yetişmiş cerrahi hekimlerimiz, Şükrü Hocamız önderliğinde tecrübelerini merkezimize aktaracak" ifadelerini kullandı.

"Bu merkezin anlamı bizler için çok büyük"

Hastanenin merhum yönetim kurulu başkanı Dr. Zafer Beken'in de organ nakli ile hayata tutunduğunu hatırlatan Kubba, şöyle konuştu: "Karaciğer nakliyle hayata tutunan Zafer Ağabey, naklin ardından geçen 18 senede gerek hekim gerek yönetici ve gerekse de organ nakli koordinatörü olarak hiç tanımadığı insanların hayatına dokundu. İşte bu yüzden İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanemizde kurduğumuz Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezinin anlamı bizler için çok büyük. Bugün, merhum dostum Zafer Beken'in de bizleri hissedeceğine ve hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için mutlu olacağına inanıyoruz."

"Bu yeni başlabgıçlar, insanlığın 'Zafer'i olsun"

Kubba, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Zafer Ağabey, hayatını kaybettiği bu zorlu mücadelede bizlere değerli bir ders ve vazife bıraktı; hayata tutunan, umuda sarılan ve yaşamın kıymetini bilen bir nesil yetiştirmek. İşte bugün; onun anısına, onun hayallerine ve onun bize bıraktığı bu kutsal göreve layık olabilmek adına atılan bu adımların, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel ve anlamlı günde, Zafer Ağabey'in ardında bıraktığı umut ışığını daha da parlatalım ve onun hayallerini gerçekleştirelim. Bu yeni başlangıçlar, Zafer Ağabey'in adı gibi umudun, sevginin ve insanlığın 'Zafer'i olsun."

"Vatandaşlarımıza şifa sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz"

Toplantıda, Prof. Dr. Şükrü Emre de organ nakli merkezinde yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Şükrü Emre, "İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanemiz, sağlık sektöründe kaliteyi ve hizmeti zirveye taşımayı vizyon edinen bir sağlık kuruluşudur. Burada yeni oluşturduğumuz organ nakli merkezimizde değerli vatandaşlarımıza şifa sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Burada bizim öncelikli amacımız, hastaya en iyi hizmeti sunmak olacaktır. Bu hizmeti bilgi, beceri ve hasta odaklı sağlık sistemi yaratarak sunacağız. Hastalar bizden daima onlar için en doğru tedavi seçeneğini duyacak ve bu konuda detaylı şekilde bilgilendirileceklerdir" dedi.

"Ülkemde hizmet etmenin heyecanı içindeyim"

Hasta bakımında kaliteyi belirleyen birçok element olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şükrü Emre, şöyle devam etti: "Ben Amerika'da birçok program kurmuş denetlemiş ve 100'den fazla nakil cerrahi yetiştirmiş biri olarak kalitenin nasıl sağladığını çok iyi biliyorum. 17 yıldır Amerika'da ülkenin en iyi doktorlar listesine seçilmiş olup şimdi ülkemde hizmet etmenin ve aynı başarıları elde etmenin heyecanı içindeyim. Bu amacımıza ulaşırken Amerika ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde altın standart olarak kabul edilen veriye dayalı, hasta ve hasta sahipleri odaklı ve memnuniyetlerine dayalı bir sistem kurmak istiyoruz."

"İddialıyız"

Bütün hekimlerin, hemşirelerin ve tüm hastane çalışanlarının hastaları ailelerinin bir parçası ve hastaneyi de evleri olarak görmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Şükrü Emre, "Bu şartları oturttuğumuz zaman dünyadaki en iyi nakil merkezlerinden biri ve hastanemiz de en iyi hastanelerden biri olacaktır. Burada kendi dallarında çok iyi tanınan, gerek hasta bakımı gerek akademik anlamda başarılı olmuş, karaciğer ve böbrek nakli cerrahları, gastroenterologlar ve nefrologlardan oluşan bir ekibimiz mevcut. Bu grubun amacı gerek böbrek gerek karaciğer nakli bekleyen ve bunun yanında karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisi ihtiyacı duyan hastalara başka hiçbir yerde alamayacakları kalitede bir hizmet sunmaktır ve biz bu konuda çok iddialıyız. Tabii ki yüksek sayıda ameliyat yapmak önemli ve istenen bir şey. Fakat daha da önemlisi yüksek hasta memnuniyetiyle birlikte tamamen protokollere dayalı bir sistem içinde çalışıp sağkalım oranlarını artırırken, hastaların hayat kalitesini yükseltmektir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, hastanenin tıbbi direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ile birlikte 36 hekim, göreve başlama imzası attı. Ardından hastanenin birinci katında hizmet veren Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi açılışı için kurdele kesimi gerçekleştirildi.