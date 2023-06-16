Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne Nöroloji Uzmanı Atandı

Nöroloji Uzm. Dr. Hakan Bozkurt, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Bozkurt, nörolojik hastalıklarda nöral terapi uygulamaları gibi konularda deneyime sahip bir uzman olarak biliniyor.

Nöroloji Uzm. Dr. Hakan Bozkurt, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi nöroloji kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nöroloji Uzm. Dr. Hakan Bozkurt hastanede hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Hakan Bozkurt, 1997 ile 2003 arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimini ise 2010'da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdi.

Türkiye'nin birçok yerinde görev yapan Uzm. Dr. Bozkurt ilk olarak 2003'te Sağlık Bakanlığı Hassa Akbez Sağlık Ocağı'nda mecburi hizmet görevini gerçekleştirdi. 2005-2010 arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda ve Birecik Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. 2013-2019 arasında Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hizmet veren Uzm. Dr. Bozkurt Türkiye Nöroloji Derneği üyesi.

Verilen bilgiye göre, Nöroloji Uzm. Dr. Hakan Bozkurt'un ilgi alanları, baş dönmesi (Vertigo), epilepsi (İlaç tedavileri), Video EEG Monitorizasyon ile bayılmaların ileri evre ayırıcı tanısı, dirençli epilepsi tanı ve tedavisi, Parkinson hastalığı (tıbbi tedavi, ileri evre cihaz destekli tedaviler), migren (kronik migren, migren aşısı, migrende nöralterapi), SVO (serebrovasküler olay-inme, ileri ayırıcı tanı yaklaşımı ve tedavileri), baş ağrıları (dirençli baş ağrılarında tanı-tedavi ve nöral tedavi yaklaşımları), alzheimer hastalığı, periferik sinir hastalıkları (sinir iltihabı, tanı ve tedavi), servikal (boyun), bel (bel) ağrısı olarak sıralanıyor.

Nörolojik hastalıklarda nöral terapi uygulamaları gibi konularda deneyime sahip bir uzman olan. Dr. Hakan Bozkurt ayrıca migren, epilepsi (sara), Parkinson hastalığı ve uyku apnesi ve tedavisi, inme ve periferik sinir hastalıkları üzerine genetik çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda inme ve alzheimer hastalığı üzerinde devam eden çalışmaları da bulunuyor.