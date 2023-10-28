Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Ekrem Ünal Katıldı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal'ı kadrosuna dahil etti. Hastane, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ekrem Ünal, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin uzman hekim kadrosunda yerini aldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, memnuniyet odaklı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmetiyle toplumun her kesiminden insanı buluşturan Medical Point Gaziantep Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Tüm branşlarda olduğu kadar bilhassa erişkin ve çocuk yan dal branşları ile kadrosunu güçlendiren Medical Point Gaziantep Hastanesi teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonellerini bünyesine ekliyor.

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, çocuklarda kan ve kanser hastalıklarına tanı koymak, tedavi etmek ve kan ve kanser hastası çocukların sağ kalımlarını artırmak ve daha iyi yaşam sürmelerini sağlamak maksadıyla multidisipliner olarak görev yapan bir bilim dalı olarak biliniyor.

Bu bağlamda, çocuklarda meydana gelen, kan ve kanser hastalıklarına ilişkin tanı ve tedavi yöntemlerinin deneyimli bir kadro ile donanımlı hastanelerde yapılması oldukça önemli.

Profesör Doktor Ekrem Ünal

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Profesör Doktor Ekrem Ünal, 1995 ile 2001 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 ile 2007 arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Doktor ünvanıyla, 2007 ve 2012 arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı'nda Uzman Doktor olarak görev yaptı.

2012 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı'na Yardımcı Doçent Doktor olarak atanan Ünal, 2021 yılında aynı üniversitede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı'nın Profesör kadrosunda yer aldı.

Profesör Doktor Ekrem Ünal'ın uzmanlaştığı hastalıklar ve tedavi yöntemleri; "Lösemi, Lenfoma, Beyin Tümörleri, Nöroblastom, Nefroblastom (Wilms tümörü), Yumuşak doku sarkomları, Germ hücreli tümörler, kemoterapi, akıllı ilaçlar, çocukluk çağı kanserlerinde hücresel tedaviler, CART hücreleri, Anemiler (Demir, Vitamin B12 eksiliğine bağlı), Trombositopeni, Doğumsal Nötropeni, Aplastik anemi, Myelodisplastik Sendrom (MDS), nadir hematolojik hastalıklar, Kemik iliği Nakli, genetik tedaviler, hedefe yönelik tedavi yaklaşımları" olarak açıklandı.