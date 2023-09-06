Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Profesörlük Kutlaması

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül'ün profesörlük unvanına ulaşmaları dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte pasta kesildi ve başarıları tebrik edildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül'ün profesörlük unvanına ulaşmaları dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep akademik kadrosunu güçlendiriyor.

Bu çerçevede, Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ile Prof. Dr. Aylin Gül'e profesörlük unvanları ulaşmaları dolayısıyla hastane yönetimi tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Hastanenin Yesemek Toplantı Salonu'nda hastane yönetimi ile hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte pasta kesildi.

Etkinliğe katılan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ve Prof. Dr. Aylin Gül'ü başarılarından dolayı tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubba, hastanenin uzman ve akademik kadrosunun her geçen gün büyüyerek halka şifa dağıttığını belirterek, hastanedeki tüm hekimlere akademisyenlikle ilgili kariyerlerini profesörlükle taçlandırmalarında her zaman destek olacaklarını bildirdi.

Medical Point Hastaneler Grubu olarak Gaziantep, Batman ve İzmir olmak üzere bir çok bölgede uzman kadrolarını daha da güçlendirmek adına çalışmalar yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Medical Point markası ile her alanda öncü ve örnek hastane olmayı hedefliyoruz. Güçlü akademik kadromuzun yanında, farklı bölümlerin yer aldığı yan dal branşlarında da Türkiye'nin dört bir yanından belirttiğimiz illere gelen ve bu hastanelerimizde görev yapan birbirinden değerli uzman hekimlerimiz mevcuttur. Medical Point Hastaneler Grubu olarak, teknolojik yapımız ve güçlü akademik kadromuz ile referans konumundayız. Gaziantep hastanemizdeki Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül'ün profesörlük unvanına ulaşmaları gücümüze güç kattı. Değerli hekim arkadaşlarımızı kutlar başarılarının devamını dilerim."

Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ise Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosunda yer alan anestezi ve reanimasyon ile kulak burun boğaz ekibinin güzel işlere imza attığını belirterek, Prof. Dr. Yıldız ile Prof. Dr. Gül'ü tebrik etti.

Prof. Dr. Yıldız 6 yıldır, Prof. Dr. Gül ise 4 yılı aşkın bir süredir Medical Point Gaziantep ailesinin üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.