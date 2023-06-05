Medical Point Gaziantep Hastanesi, "Kanser Hastalarında Yeni Umut, Mikroküre Tedavisi" konulu bölgesel toplantı gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te düzenlenen toplantıda unrezektabl karaciğer kitlelerinin tedavisinde önemi gün geçtikçe artan "mikroküre tedavisi"nin detayları ele alınırken, alanında uzman hekimlerin katıldığı toplantıda söz konusu tedavinin karaciğer kanserinin yönetiminde getirdiği yenilikler konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, tam bir onkoloji hastanesi niteliğinde olduklarını belirterek, gerçekleştirdikleri bilimsel etkinliklere bir yenisini daha eklemekten gururlu olduklarını aktardı.

Şahin, "Bölgede tek özel hastane olarak mikroküre tedavisini uygulayacak olan ekibe de buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu bölgede Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak sağlıkta hep öncülük etmeye önem verdik. Hastanemizde çok güzel bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akif Şirikçi de mikrokürelerin yaydıkları radyasyon ile sadece kanserli dokuda hasar oluşturan, normal karaciğer dokusunu koruyan bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzün en büyük sağlık problemi kanserdir. Kanser hastalarında karaciğer en büyük hedef organdır. Ayrıca karaciğerin kendi tümörleri de çok yaygındır. Tüm tıbbi gelişmelere rağmen maalesef karaciğer kanserlerinin tedavisinde belli bir noktanın ötesine geçemiyoruz. Bu hastalarda hayat kalitesi ve yaşam süre beklentisini belirleyen en büyük faktör kanserin karaciğerde yayılmasıdır. Bu nedenle bu konuya dikkati çekmek ve bilimsel gelişmeler ve yeni sayılabilecek mikroküre dediğimiz parçacıkların, anjiografi ile kanseri besleyen artere verilerek yapılan bir tedavi şeklidir. Bölgesel olarak uygulama tedavinin yenilikleri, katkıları noktasında konunun uzmanı arkadaşlarla paylaşmak üzere böyle bir toplantıyı gerçekleştirdik.

Kanser eğer karaciğere yayılmışsa ve cerrahi olarak çıkartılamıyorsa tedavi seçenekleri çok kısıtlıdır. Yalnız başına veya ilaç tedavisiyle uygulanabilen bu yöntem ile mikroküre dediğimiz parçacıklar, yaydıkları radyasyon ile sadece kanserli dokunun büyümesini durduran, küçülten, hatta bazen tamamen kaybolmasına neden olabilen modern bir tedavi şeklidir. Ülkemizde az merkezde yapılabilen bu yöntem karaciğer kanseri tedavisinde gittikçe yaygın kullanım alanı buluyor."

"2,5 ila 10 milimetre aralığında ışınlama yaparak bütün tümör hücresini yok edebiliyoruz"

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü de 2,5 ila 10 milimetre aralığında ışınlama yaparak bütün tümör hücresini yok edebildiklerini aktardı.

Kökçü, Y-90 mikroküre tedavisinin "Primer" ve "Metastatik" karaciğer kanserlerinde kullanılan bir tedavi olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Radyonüklit moleküller aslında çok uzun yıllardır kanser hastalarının tedavisinde uygulanmakla birlikte Y-90 tedavisi radyoembolizan dediğimiz ayrı bir tedavi şeklini çerçevelemektedir. Mikroküre dediğimiz küçük kapiller boyuttaki mikroküreleri transarteryal yoluyla bu da girişimsel radyoloji eşliğinde oluyor karaciğer yatağına veriyoruz ve bu şekilde hem tümör nekrozu sağlamış oluyoruz hem de lokal radyasyon vermiş oluyoruz. Karaciğer tümörlerinin en büyük sıkıntısı dışarıdan radyasyona hastanın karaciğeri çok hassas olduğu için dışarıdan radyasyon verilemiyor. Bu teknikle interner radyasyon dediğimiz yaklaşık 2,5 ila 10 milimetre arlığında ışınlama yaparak bütün tümör hücresini yok edebiliyoruz."

Çukurova Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Tuğsan Ballı da mikroküre tedavisi ile birçok vakada olumlu sonuçlar alındığını belirterek, Türkiye'deki hekimlerin bu konuda oldukça başarılı olduğunu ve vakalarda yüz güldüren sonuçlar alındığını bildirdi.