Medical Point Gaziantep Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Türkiye'nin Tek Özel Hastane Laboratuvarı Olmaya Devam Ediyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Merkez Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) akredite alan Türkiye'nin 'tek' özel hastane laboratuvarı olma unvanını koruyarak 'Biyokimya' alanındaki başarısını sürdürdü. Hastane yönetimi, laboratuvar personelini bu başarılarından dolayı tebrik etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Merkez Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) akredite alan Türkiye'nin "tek" özel hastane laboratuvarı olma unvanını koruyarak "Biyokimya" alanındaki başarısını sürdürdü.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba adına, Biyokimya Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, Biyokimya Uzm. Dr. Nuri Orhan, Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, Biyolog Dilek İnal ve tüm laboratuvar personelini bu başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, TS EN ISO 15189 standardının tıbbi laboratuvarların kalite ve yeterliliği için gerekli şartların belirtildiği bir akreditasyon standardı olduğunu belirterek, şunları kaydetti.

"Medical Point Gaziantep Hastanesi, kalite yönetim sisteminin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hasta ve çalışan bakımından en yüksek kalitede hizmet anlayışını oluşturmak amacıyla üst düzeyde gayret göstermektedir. Hastanemizde yer alan merkez laboratuvar, Uluslararası alanda kabul görmüş TS EN ISO 15189 standardını referans alarak ve uygulayarak TÜRKAK tarafından geçtiğimiz günlerde denetlenmiştir. 2022 yılı mart ayında bu standarttan Biyokimya Laboratuvarı olarak 51 parametreden akredite olan Türkiye'nin tek özel hastane merkez laboratuvarı olmaya hak kazanmıştır.

Merkez laboratuvarımız, 19-20 Haziran 2023'te gerçekleştirilen ara denetimde de başarılı olarak akredite laboratuvar olma ayrıcalığını devam ettirmiştir. Medical Point Gaziantep Hastanesi Merkez Laboratuvarı, ülkemizde TS EN ISO 15189 standardını denetleyen otorite olarak TÜRKAK tarafından kabul görmüştür. Hastanemiz, kalitesini bir kez daha tescilleyerek öncü olmaya devam etmektedir. Emeği geçen değerli hekimlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Başarılarımız artarak devam edecektir."