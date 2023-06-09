Medical Point Gaziantep Hastanesi, 1 yıl süren tedavinin ardından ilk adımını atan çocuğa bisiklet hediye etti

Medical Point Gaziantep Hastanesi, mezarlıkta bulunan hayrat taşının üzerine düşmesi sonucu sol bacağını kullanamayan ve 1 yıl süren tedavisinin sonucunda ilk adımını atan 11 yaşındaki Yahya Can Atsız'a bisiklet hediye etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki mezarlıkta bulunan hayrata su içmek için uğrayan Yahya Can Atsız, yapının üzerine yıkılması sonucu sol bacağında ciddi yaralanma meydana geldi. Acil bir şekilde en yakın hastaneye kaldırılan ve ilk müdahaleleri yapılan Atsız, tedavisinin tamamlanması için ambulansla Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne getirildi.

Bacağında eğilme, atardamarda zedelenme, parmaklarda aşırı ezilme ve sol uyluk kemiğinde çok sayıda kırıkları olan Atsız'ın, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender ve Op. Dr. Murat Gök tarafından genel takibi ve tedavisi gerçekleştirildi. Ayrıca, Yahya Can Atsız'ın, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük tarafından tedavisi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ali Murat Kalender, Yahya Can isimli hastalarının yaklaşık 1 yıldır hastanelerinde tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Bu süreçte hastanın ayak dolaşımı normale döndü. Sol ayağındaki kırık iyileşti ve implantlar çıkarıldı. 1 yıldır yürümeyen hastamız artık serbest bir şekilde yürümeye başladı.

Yaralanma şeklinin çok ağır olmasına rağmen bacağın kesilmeden tedavi ile sonuçlanması hem hastamızı, hem de yakınlarını ve en çok da biz doktorları mutlu etti. Yahya Can'a bacağındaki eğrilik sebebiyle bir ameliyat daha yapacağız. Bugün de kendisine en büyük hayali olan bisikleti armağan etmek istedik." ifadelerini kullandı.

"Oğlumun bacağını kaybetme riski vardı"

Hastanın babası Fırat Atsız ise olayı ilk duyduklarında bu kadar büyük bir yaralanma olduğunu düşünmediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yanına vardığımızda ciddi bir kanaması vardı ve tesadüfen yoldan geçen ambulans ile hastaneye götürdük. Orada ilk müdahaleleri yapıldı ancak daha donanımlı bir hastanede ciddi ameliyatlar yapılması gerekiyordu. Yoksa oğlumun bacağını kaybetme riski vardı. Hızlı bir şekilde yaptığımız araştırmalar sonucunda Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bu konuda donanımlı olduğunu öğrendik.

Hastane ile iletişime geçerek zaman kaybetmeden ambulans ile Şanlıurfa'dan Gaziantep'e geldik. Burada gerçekleşen ameliyatlar ile oğlum 1 yılın sonunda yürümeye başladı. Tedavisinde emeğe geçen doktorlarımızdan Allah razı olsun. Bir de ona, en büyük hayali olan bisikleti almışlar. Onu böyle sağlıklı ve mutlu görmek benim için paha biçilemez."

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise Yahya Can'ın hastaneye ilk sevk edildiğinde durumunun oldukça ağır olduğunu belirterek, "1 yıl geçmesine rağmen hastanın bisiklet kullanacak düzeye ulaşması mutluluk verici bir durum. Yahya Can'ın sağlıklı bir biçimde taburcu olması neticesinde ilk adım hediyesi olarak bisiklet hediye etmeyi hastane yönetimi adına uygun bulduk." ifadelerini kullandı.