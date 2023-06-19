Medical Point Gaziantep Hastanesi, üroloji alanındaki kadrosunu güçlendirmek için Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut'u kadrosuna dahil etti. Doç. Dr. Barut'un ilgilendiği hastalıklar arasında ürolojik kanserler, prostat büyümesi, böbrek taşı, infertilite (Kısırlık), cinsel sağlık, işeme bozuklukları yer alıyor.

Medical Gaziantep Point, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut'u kadrosuna kattı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi sağlık alanında gerçekleştirdiği ataklarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tüm branşlarda olduğu kadar üroloji alanındaki kadrosunu da güçlendiren Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosuna, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut'u dahil etti.

Verilen bilgiye göre, 2005'te Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Doç. Dr. Barut, 2012'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı'na 2018'de "Doktor Öğretim Üyesi" olarak atanan Barut, 2021'de ise aynı üniversiteden "Doçent" unvanını aldı.

Türk Üroloji ve Ürolojik Cerrahi derneklerine üye olan Doç. Dr. Barut'un ilgilendiği hastalıklar, ürolojik kanserler, prostat büyümesi, böbrek taşı, infertilite (Kısırlık), cinsel sağlık, işeme bozuklukları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde söz konusu hastalıkların tedavisi de laparaskopik cerrahi, HOLEP, perkütan nefrolitotomi, fleksible URS (RIRS), mikrocerrahi varikoselektomi yöntemleri ile gerçekleştiriliyor.