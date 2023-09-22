MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı sona erdi

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk: "Avrupa Birliği tarihinin en büyük medikal tatbikatı oldu"

ÇANAKKALE - Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı sona erdi. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, "7'den fazla ülkenin katıldığı, 50'den fazla şehrimizden arkadaşlarımızın destek verdiği toplam 2 bin 500 kişilik büyük bir tatbikat gerçekleştirdik. Avrupa Birliği tarihinin en büyük medikal tatbikatı oldu" dedi.

Tatbikat Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ve katılımcı ülkelerce gerçekleştirildi. Tatbikatla afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik, trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi. Tatbikata Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katıldı. Tatbikatta toplam 2 bin 446 personel ve 202 araç yer aldı. Bugün ise tatbikatın kapanışın yapıldı.

Tatbikat sonrası değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, "Tatbikatı özetlemek gerekirse tek kelimeyle mükemmel geçti. 5 gün gözüken tatbikatın özellikle hazırlığı 1,5 yıla aşkın bir süredir gerçekleştiriliyordu. 7'den fazla ülkenin katıldığı, 50'den fazla şehrimizden arkadaşlarımızın destek verdiği toplam 2 bin 500 kişilik büyük bir tatbikat gerçekleştirdik. Avrupa Birliği tarihinin en büyük medikal tatbikatı oldu. Büyük bir organizasyondu, 60'tan fazla operasyonu başarıyla sahneledik. Deniz, kara, hava ambulanslarımızı, helikopterlerimizi kullandık. Yabancı dostlarımızı, sağlıkçılarımızı ağırladık. Azeri dostlarımız da bizle birlikte sahada aktif olarak görev yaptılar. Çanakkale olarak, Sağlık Bakanlığı olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizi çok onurlandırdı. Bugün de kapanışını gerçekleştirdik ve bütün katılanlardan tam puan aldık. Ben ekibim, ülkem adına çok gururluyum. Şuanda da sahada Libya'ya destek veren büyük bir sağlık ordusu var. UMKE'miz maalesef ki ülkemizde yaşanan afetlerde çok tecrübe kazandı. Ama bu tecrübeyi dünyanın her yerinde göstermek için ekibimiz her zaman hazır. Bu tatbikatlar sayesinde gücümüze güç kattık" dedi.

Yabancı katılımcıların çok etkilendiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birim Sorumlusu Serkan Demirci, "Yaklaşık 75 kişilik bir yabancı ekibin koordine ettiği, yönettiği çok büyük çaplı bir tatbikat. Kendilerinin ifade ettiğine göre Avrupa'nın, MODEX'in yapmış olduğu bugüne kadar ki en büyük tatbikat. Biz buradaki tatbikat içerisinde bir afeti de yaşamış olduk. Tatbikat için burada bulunan sayın değerli başkanımız Şükrü bey, genel müdür yardımcılarımız ve UMKE personeli arkadaşlarımızın bir kısmını buradaki envanterimizle birlikte Libya'ya çok hızlı bir şekilde yolcu ettik. Şuan arkadaşlarımız Libya'dalar. 160 UMKE personeliyle yaklaşık 20'den fazla araçla, 10 ambulansla, 2 sahra hastanesi, 8 EMT-1 seviyesinde sahra hastanesiyle birlikte 160 kişiyle şuanda Libya'da hizmet veriyoruz" diye konuştu.