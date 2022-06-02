"Maymun çiçeği" virüsünün dünyada salgın yapmasının beklenmediği değerlendirmesi - Haberler

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan, maymun çiçeğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi kolaylıkla bulaşmadığını bildirdi.

Erdoğan, konuya ilişkin AA muhabirine, bu yıl dünya genelinde bildirilen 1365 maymun çiçeği vakasının 69'unda ölüm yaşandığını söyledi.

Hayvanlarla temasla bulaştığı bilinen maymun çiçeğinin son dönemde Avrupa ülkelerinde görülmeye başlamasının "yeni bir salgın mı geliyor?" endişesini yarattığına işaret eden Erdoğan, "Bu virüs, Kovid-19'dan farklı, daha yoğun ve uzun süreli temasla bulaşıyor. Konuşurken ağızdan çıkan damlacıklarla veya hastalığı geçirmiş kişilerin vücudundaki lezyonlarla temas halinde hastalık bulaşabiliyor. Ancak mutasyon riskinin de az olması nedeniyle koronavirüsler gibi dünya genelinde bir salgın yapması beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeği hastalığının 1958 yılında ortaya çıkan ve bilinen bir rahatsızlık olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle dedi:

"Özellikle hizmet sektöründe çalışanlar hastalığa karşı daha dikkatli olsun. Turistlerin çarşaflarını, yataklarını ve onlarla temas riski olan kişilerle etkileşimde olanlar hijyen kurallarına azami uymalıdır. En ufak şikayetlerinde de sağlık kuruluşlarına başvursunlar. öneriyorum. Maymun çiçeği virüsü olan hasta kişilerle teması olan kişilere 21 günlük izolasyon önerilmektedir."

Erdoğan ayrıca, çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 oranında koruma sağladığını da sözlerine ekledi.