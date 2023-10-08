MASKİ, kış aylarında meydana gelebilecek afetlere karşı hazır

MASKİ Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM), görev ve sorumluluk sahası içerisinde yer alan 17 ilçenin tamamında kış aylarında meydana gelebilecek afet ve acil durumlara karşı hazır durumda bekliyor.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, görev ve sorumluluk sahası içerisinde yer alan 17 ilçenin tamamında kış aylarında meydana gelebilecek afetlere karşı altyapıya ilişkin her türlü soruna daha etkin şekilde müdahalede bulunmak için hazır. 7/24 görev başında olan ekipler, teyakkuz haline geçti.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, acil durum ve afetlere karşı ekiplerin 7/24 görev başında olduğunun altını çizerek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde her yıl olduğu gibi bu yıl da ekiplerimiz teyakkuz haline geçti. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde ekip ve ekipman tedariklerimiz ile teyakkuz haline geçtik. İklim şartları ve mevsim değişikliği ile herkesin de bildiği gibi artık ilimizde yağışların anlık ve aşırı yağdığını görüyoruz. Müdahalelerimizi daha etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Gerek yağışlar öncesi temizliklerimiz ile gerekse yağışlar sırasındaki müdahalelerimiz ile hedefimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek olacaktır. Kurum olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Gönül ister ki böyle durumlar hiç yaşanmasın, ancak doğal afetler de adı üzerinde hayatımızın bir gerçeği. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA