Maske kullanımı göz ve kaş makyajına ilgiyi artırdı

Pandemi ile günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen maske kullanımın göz ve kaş makyajına ilgiyi artırdığını söyleyen Dalmis Beauty güzellik merkezinin işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, "Yüzün alt kısmının kapanması ile göz ve kaşlara yapılan uygulama talepler arttı. Özellikle lifting, kaş tasarımları, kalıcı makyaj uygulamaları en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor" dedi.

Doğal ve kalıcı göz makyajının önemli olduğunu vurgulayan Dalmış, "Kadınlar her şartta bakımlı olmaya dikkat ediyor. Elbette ki bu durum pandemide de etkisini kaybetmedi. Yüzün alt tarafının maske altında kalması ile kaşlara ve göz makyajına ilgi büyük derecede arttı. Yüzde en fazla dikkat çeken bölgelerden biri olan gözler için kalıcı makyaj uygulamaları genellikle doğal bir görünümü yakalamak isteyen kadınların tercihi oldu. Doğal renklerde uygulanan makyajlar, kadınların zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

YAŞA, KARAKTER VE YAŞAM TARZINA UYGUN KAŞLAR

Kaş tipinin bir kişinin giyiminden ses tonuna, mimiklerinden karakterine kadar birçok faktörü yansıttığını aktaran Dalmış, "Bu alanda herkes için özel olarak kaş tasarımı önemli. Bu sayede fabrikadan çıkmış gibi aynı değil doğal ve estetik bir görüntünün ortaya çıkması sağlanıyor. Kaş uygulamalarında kişilere özel çizimler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

KİRPİKLERE DOĞAL DOKUNUŞLAR

Gözleri ön planda tutan kişilerin en çok başvurduğu işlemlerden bir tanesinin de kirpik dokunuşları olduğunu söyleyen Dalmış, "Kirpik lifting uygulamaları yaklaşık olarak 50 dakika sürüyor. Bu işlem sayesinde kirpikler çok daha kıvrık ve hacimli görünüyor. 2 aylık bir kullanım ömrü olan kirpik uygulaması, maske üzerinden bakışların belirgin olmasını sağlıyor" dedi.

İPEK KİRPİK UYGULAMALARI

Kadınların kirpiklerinin hacimsiz, seyrek ya da ince olmasından genellikle şikayet ettiğini aktaran Dalmış, "Ancak kadınlar ipek kirpik uygulaması sayesinde daha uzun, daha kıvrık ve dolgun kirpiklere sahip olabilir. İpek kirpik uygulamasında kirpikler, özel bir yapıştırıcı ile tek tek yapıştırılıyor. İşlem, uygulayacak kişiye göre yaklaşık olarak 1 saat sürüyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık