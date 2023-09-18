Marmarisli SMA Hastası Zehra Bebek İçin 'Çocuk Yardım Şenliği' Düzenlendi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay önderliğinde düzenlenen 'Marmaris Çocuk Yardım Şenliği'nde yüzlerce Marmarisli SMA hastası Zehra Bebek için bir araya geldi. Etkinlikte yapılan bağışlarla Zehra'nın tedavi sürecine destek sağlandı.

7'den 70'e yüzlerce Marmarisli SMA hastası Zehra Bebek için ' Çocuk Yardım Şenliği'nde buluştu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Kararlıyız, Zehra'yı da tıpkı Ayaz ve Pera gibi tedavisine uçurup hayata bağlayacağız" dedi.

Marmaris'te geliri, tamamen ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak olan 'Marmaris Çocuk Yardım Şenliği' yoğun katılımla Günnücek Milli Parkı'nda yapıldı. Bu yıl ilki yapılan etkinliğin geliri SMA hastası Zehra Bebek'e bağışlandı. Zehra'nın yüzde 57 olan kampanyası etkinlikle yüzde 60'a ulaştı.

YÜZLERCE ÇOCUK VE AİLELERİ KATILDI

Giriş ücretinin yanı sına hayırseverlerin getirdikleri yiyecek içecek satışlarından gelir elde edilen etkinliğe yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. Köpük şov, palyaço, dans şovları, boyama, resim gibi birçok etkinliğin yapıldığı etkinliğe Marmaris protokolü de katıldı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Başsavcı Turgay Karabulut, Belediye Başkanı Mehmet Oktay vatandaşları yalnız bırakmadı. Pikniğe geçtiğimiz yıllarda kampanyası vatandaşların desteğiyle tamamlandıktan sonra tedavi süreci başlayan ve büyük bir gelişme gösteren SMA'lı Ayaz Bebek de ailesiyle birlikte katıldı.

"ZEHRA'YI TIPKI AYAZ VE PERA GİBİ TEDAVİSİNE UÇURUP HAYATA BAĞLAYACAĞIZ"

Zehra'ya destek için bugüne kadar birçok etkinlik yaptıklarını söyleyen Başkan Oktay, yardım elini uzatmaya devam edeceklerini belirterek "Bugün tüm Marmaris'in kalbi Günnücek'te attı. 7'den 70'e Marmaris halkının tek yürek olduğunu görmek hepimizi hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Kararlıyız, Zehra'yı tıpkı Ayaz ve Pera gibi tedavisine uçurup hayata bağlayacağız. Bu güzel amaca destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.