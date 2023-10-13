Marmaris'te SMA hastası Zehra'nın ikinci yaş günü kutlandı

Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası kızları Zehra'nın ikinci yaş günü için kutlama düzenlendi. Kutlamaya Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift de katıldı.

Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası kızları Zehra'nın ikinci yaş günü için kutlama düzenlendi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift'in de katıldığı kutlamada Zehra'nın sağlığına kavuşması dilekleri dilendi.

Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası bebekleri Zehra'nın ikinci yaş günü için kutlama düzenlendi.

Son haftalarda Zehra'nın kampanyasına çok büyük destek geldiğini söyleyen anne Ümran Dağ, "Kaymakamımız Nurullah Kaya, Belediye Başkanımız Mehmet Oktay ve tüm Marmaris adeta seferberlik ilan etti. Yüzde 68'i yakaladık. Ama zamanımız hem yaş hem de kilo olarak azalıyor. Bir an önce yüzde 100'ü bulup Zehra'nın Duabi'de tedavisini yaptırmak için herkesin desteğini bekliyoruz. Tek dileğimiz bu… Herkese sevgilerimizi sunuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın selam ve sevgilerini ileten Başkan Yardımcısı Suzan Zift ise her zaman desteğe devam belirterek "İnşallah onun ayağa kalkıp yaşıtları gibi koşup oynadığı günleri de göreceğiz" dedi. Kutlama pasta kesimi ve Zehra için alınan hediyelerin verilmesiyle devam etti.