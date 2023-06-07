Marmara Üniversitesi ve AstraZeneca Türkiye, kalp yetersizliğinin erken tespiti için giyilebilir teknoloji kullanacak

Marmara Üniversitesi ile AstraZeneca Türkiye arasında giyilebilir teknoloji kullanılarak kalp yetersizliğinin yapay zeka ile daha erken tespit edilmesini sağlayacak 'PROHEART-AI' projesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Marmara Üniversitesi (MÜ) ile AstraZeneca Türkiye arasında giyilebilir teknoloji kullanılarak kalp yetersizliğinin yapay zeka ile daha erken tespit edilmesini sağlayacak "PROHEART-AI" projesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

MÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli, MÜ Hipertansiyon ve Ateroskleroz Araştırma Merkezi (HİPAM) Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak, AstraZeneca Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Dr. Pelin Eriştiren İncesu ve AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Medikal Direktörü Dr. Viraj Rajadhyaksha'nın katıldığı toplantıda, projenin imza töreni yapıldı.

Toplantıda, "PROHEART-AI" projesinin detayları da paylaşıldı. Proje kapsamında, üzerindeki sensör aracılığıyla kalbe ait bazı biyolojik verileri anlık izleyebilen ve aynı zamanda bu ölçümleri kaydedebilen giyilebilir teknoloji kullanılacak. Bu şekilde elde edilen veriler ve klinik takip sonuçları yapay zeka temelinde algoritma geliştirilecek. Proje, klinik açıdan bu teknolojilerin kullanılarak kalp yetersizliğinin erken tespit edilmesini sağlayacak.

AstraZeneca Türkiye'nin destek verdiği projeye MÜ ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fırat Üniversitesi de katkıda bulunacak.

"Amacımız Türkiye'yi bu anlamda merkez yapmak"

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli, üniversitenin araştırma odağını, sağlık ve mühendislik alanında işbirliği üzerine yoğunlaştırdığını belirterek, multidisipliner hatta transdisipliner çalışmalarla inovatif ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şehirli, geçmiş dönemdeki çalışmalara dikkati çekerek, "Bu çalışma aslında üniversitemizin sanayi ile işbirliği içinde inovatif bir ürünü, bir çözümü bugün kullanıma sunmasıyla ilgili ilk adımdır. AstraZeneca ile yaptığımız bu işbirliğini daha da ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Dr. Pelin Eriştiren İncesu ise Türkiye'de farklı merkezlerde yapılacak çalışmanın sonuçlarının daha sonra çok geniş kitlelerle paylaşılacağını vurgulayarak, "Bizim düşüncemiz ise bunu bir basamak daha öteye taşıyıp Türkiye'yi bu anlamda bir merkez yapmak, kalp yetersizliğinin yönetimi konusunda bir merkez haline getirmek ve burada edinilen verileri, üretilen katma değeri Orta Doğu ve Afrika bölgesinde diğer ülkelerle paylaşmak." diye konuştu.

"Kalp yetersizliğini yapay zekayla öngörebileceğimizi gösterdik"

MÜ HİPAM Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak, projeye ilişkin AA muhabirine, projenin amacının kalp yetersizliğinde kötüye gidişi, giyilebilir teknoloji ve yapay zeka ile erkenden fark edebilmek olduğunu söyledi.

Projeye dair geçmiş dönem çalışmalara değinen Fak, "İlk proje MÜ Hipertansiyon ve Ateroskleroz Araştırma Merkezi olarak tasarladığımız ve MÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ve MÜ Mühendislik Fakültesi ile yaptığımız bir projeydi. O proje aslında daha temel bir projeydi. 'Kalp yetersizliğinin varlığını acaba biz bir karar destek sistemi olarak yapay zekayla öngörebilir miyiz?' sorusunu aradık ve gerçekten de kalp yetersizliğinin varlığını yapay zekayla öngörebileceğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Ali Serdar Fak, kalp yetersizliğinin kronik bir hastalık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takibi, tanısı kadar belki daha da önemli çünkü takibinde kötüleşmeler olabiliyor ve bu kötüleşmeleri hastalar çok sonra fark edip, hissedip doktora gelebiliyorlar. O zamana kadar da olumsuz birçok şey gerçekleşmiş oluyor. O nedenle bu projeyi tasarladık. Bu proje yine HİPAM tarafından tasarlandı ancak burada 5 merkez bizimle birlikte paydaş olarak çalışıyor."