Mardinli ailenin SMA hastası çocuğu için yardım çağrısı

MARDİN'de Nedim Sezer ve Tuğba Sezer çiftinin çocukları Abdullah'a (2), 1 aylıkken hareketlerinin yavaşlaması şikayetiyle götürüldüğü hastanede Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Çocuklarının tedavisi için maliyeti yurt dışında 2 milyon dolar olan zolgensma tedavisi için Valilik onayıyla 1 yıl önce yardım kampanyası başlatan aile, bugüne kadar gerekli olan miktarın yüzde 48'ini topladı. Yüzde 52'lik kısım için destek beklediklerini söyleyen anne Tuğba Sezer, 'Abdullah'ımızın tedavisi sadece yurt dışında veriliyor. Abdullah'ımız bizim tek evladımız, ilk göz ağrımız, onu kaybetmek istemiyoruz. İlacına kavuşsun istiyoruzö dedi.

Mardin'de yaşayan Nedim ve Tuğba Sezer çiftinin çocukları Abdullah'a (2), 1 aylıkken hareketlerinin yavaşlaması şikayetiyle götürüldüğü hastanede Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Maddi durumu iyi olmayan aile, Abdullah'a Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ücretsiz spinraza tedavisini yaptırdı. Aile, maliyeti yurt dışında 2 milyon dolar olan zolgensma tedavisinin başlaması için 1 yıl önce Mardin Valiliği onayıyla hesap açarak yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç duyulan paranın yüzde 48'i toplanırken, aile de çocuklarının tedavisi ve yardımın toplanabilmesi için geçici olarak İstanbul'a yerleşti.

'İLACINA KAVUŞSUN İSTİYORUZ'

Abdullah'ın ilacına bir an önce kavuşmasını istediklerini söyleyen Anne Tuğba Sezer, 'Abdullah'ımız 2 yıldır SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele ediyor. Abdullah'ımızın tek tedavisi yurt dışında veriliyor. Bu ilacın ve tedavinin maliyeti çok yüksek olduğu için Valilik izinli bir kampanya başlattık. Kampanyamızı yürütebilmek adına yaklaşık bir yıldır evimizden ve ailemizden uzakta İstanbul'dayız. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, ilacına kavuşturmak için çırpınıyoruz. Bir anne-baba olarak evladımızı ilacına kavuşturamamanın acısını çekiyoruz. Abdullah'ımız bizim tek evladımız, ilk göz ağrımız, onu kaybetmek istemiyoruz. İlacına kavuşsun istiyoruz. Kampanyamızın yüzde 48 dilimini topladık, yüzde 52'lik eksik bir dilim var. Destek bekliyoruzö dedi. Baba Nedim Sezer ise, oğlu için memleketindeki iş yerini bırakıp önce Adana'ya, şimdi de İstanbul'a geldiklerini ifade ederek, 'Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Oğlumu kaybetmek istemiyorumö diye konuştu. (DHA)