Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Sıcak Hava Uyarısı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sıcak hava nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının daha da artması bekleniyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sıcak hava nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının daha da artarak 14 Ağustos'a kadar ortalamaların 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirtti.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunan Demirtaş, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.