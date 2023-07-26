Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Sıcak Hava Uyarısı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sıcak hava nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Vali Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede bugün ve yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğine dikkati çekti. Demirtaş, 'Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' ifadelerini kullandı.