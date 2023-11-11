Mardin Midyat'ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Midyat Geçici Barınma Merkezi'nde Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan 156'sı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olmak üzere 215 personel ve 49 aracın katılımıyla 30. Bölge UMKE Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalanlar kurtarıldı.

Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı Osman Çelikkol ve Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz'dan deprem ve ekiplerin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yavuz, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, bölge tatbikatının personelin her olaya hazır olması adına çok verimli geçtiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 2023 yılı faaliyet planı kapsamında ekiplere birçok alanda eğitimler verildiğini, bu eğitimlerin personeli olaylara hazır tutarak tecrübe kazandırdığını belirten Yavuz, "Ülkemiz yakın bir tarihte büyük bir deprem felaketi yaşadı, büyük kayıplar verdi. Bu minvalde meydana gelebilecek afetlere önceden hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Ekiplerimiz böyle durumlarda nelerle karşılaşabileceklerini senaryo gereği de öğrenip sahada vakalara en iyi şekilde yaklaşmayı öğrendi." dedi.