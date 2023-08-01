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Mardin'de yaşlı adam merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Mardin Artuklu ilçesine bağlı Yaylı kırsal mahallesinde sabah namazını kılmak için damdan aşağı inmeye çalışan 68 yaşındaki Abdulrahim Erden merdivenden aşağı düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve hastaneye kaldırılan Erden, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mardin Artuklu ilçesine bağlı Yaylı kırsal mahallesinde sabah saatlerinde sabah namazını kılmak için damdan aşağı inmeye çalışan 68 yaşındaki Abdulrahim Erden merdivenden aşağı düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kafa üstü düşmesi sonucu durumu ağır olan 68 yaşındaki Abdulrahim Erden Hastanede hayatını kaybetti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Artuklu Mardin Sağlık Haberler

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