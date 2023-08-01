Mardin'de yaşlı adam merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Mardin Artuklu ilçesine bağlı Yaylı kırsal mahallesinde sabah namazını kılmak için damdan aşağı inmeye çalışan 68 yaşındaki Abdulrahim Erden merdivenden aşağı düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve hastaneye kaldırılan Erden, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.