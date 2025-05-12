Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi Uygulandı

Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi

MARDİN - Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının Mardin'deki saha uygulaması, Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi. Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programının, İstanbul ve Ankara'dan sonra Mardin'de başlatmanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Atak, " Sağlık Bakanlığı olarak uzun bir süredir aslında Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programını hazırlanıyorduk. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul'da İl Sağlık Müdürü iken bu programı başlatmıştı. Bütün okullarda çocukları, sağlık çalışanlarına bir araya getirerek buluşmasına fırsat verecek bir süreç vardı. Geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. ve bundan sonraki süreçte de tüm Türkiye'de Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek diyerek bütün okullarımızda, milli eğitim ve il sağlık müdürlüklerinin müşterek organizasyonuyla da biz iyi bir program hazırlamaya gayret ediyoruz" dedi.

Buradaki amaçlarının sağlık okuryazarlığına katkı sağlamak olduğunu belirten Atak, şöyle devam etti:

"Çocukların özellikle davranış değişikliği yapması ve çocukların bilgiyi öğrenmesi kendi hayatına tatbik etmesi nispeten daha kolay. Biz de tüm okullarımıza Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programlı uygularken de çocuklarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini arttırmaya, sağlıkla ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. Bizim buradaki temel hayallerimizden biri her bir çocuğun mümkün mertebe sağlık elçisi olarak toplumun her noktasına gitmesine fırsat tanımak. Dolayısıyla biz eğitimleri verirken bu çocuklarımıza birer sağlık elçisi olarak topluma tekrardan kazandırmayı hayal ediyoruz. Bu çocuklar öğrenmiş oldukları bilgileri de hem kendi hayatlarına hem de aileleri ve çevrelerinde savunuculuğu yapacak şekilde bizim değerli çalışma arkadaşlarımız olarak bu süreci yürütmüş olacaklar. İlk önce İstanbul, Ankara ve şimdi de Mardin'de kıymetli İl Sağlık Müdürümüz ve ekibiyle birlikte bu süreci elimizden geldiğince tabii kıymetli milli eğitim müdürlüğü ve öğretmenlerimizle birlikte yaygınlaştırmamaya çalışacağız."

"Yarının bilinçli bireylerini bugünden hazırlıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise sağlıklı nesillerin sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu söyledi. Yavuz, "Bugün burada, çocuklarımızı yalnızca kendi sağlıklarını koruyan bireyler olarak değil, aynı zamanda ailelerine ve çevrelerine örnek olacak birer sağlık elçisi olarak yetiştiriyoruz. Onlara kazandırdığımız bu bilinç sayesinde, temizlikten beslenmeye, hijyenden ağız ve diş sağlığına kadar pek çok konuda edindikleri bilgileri, evlerinde ve çevrelerinde yayarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayacaklar. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı ile aslında yarının bilinçli bireylerini bugünden hazırlıyor, hep birlikte daha sağlıklı bir geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu sürecin Türkiye genelinde kalıcı ve güçlü etkiler olacağına yürekten inanıyorum. Toplumda birer sağlık elçisi olacak çocuklar için de etkinlik alanımızda kurulan 8 sağlık istasyonumuz yer almaktadır. Aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma, UMKE, evde sağlık hizmetleri ve 112 istasyonlarımızda çocuklarımız bilgi ediniyor. İnşallah hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için çok kıymetli bir nesil yetiştireceğiz" diye konuştu.

Program sonunda etkinliğe katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi" belgesi verildi.