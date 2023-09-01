Mardin'de sağlık yatırımları değerlendirildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında sağlık yatırımlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Mardin genelindeki sağlık hizmetleri ve sağlık kuruluşlarının durumu değerlendirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında sağlık yatırımlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl genelinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerini ve sağlık kuruluşlarının durumlarını değerlendirmek amacıyla Valilik Dara Toplantı Salonunda Vali Akkoyun'un başkanlığındaki toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Destek Hizmetleri Başkanı Şeyhmus Alkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cihat Adın, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Leyla Demir ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Akkoyun, Mardin genelinde gerçekleşen sağlık hizmetlerinin yanı sıra devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi alarak, çalışmaların yakından takip edilerek proje, yatırım ve faaliyet süreçlerinin azami hassasiyetle yürütülmesi, zamanında tamamlanarak vatandaşlara en iyi sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli işlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi hususunda ilgililere talimatlar verdi.