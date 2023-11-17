Mardin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi

Mardin'in Midyat Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren sağlık personellerine Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından eğitim verildi. Eğitimde madde bağımlılığı süreci ve zararları konusunda bilgilendirme yapıldı ve uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu hakkında bilgi verildi.

Mardin'in Midyat Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren sağlık personellerine Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından, sinevizyon eşliğinde eğitim verilerek broşür dağıtıldı.

Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından eğitim faaliyetleri çerçevesinde Midyat Devlet Hastanesi konferans salonunda doktor ve hastane personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde sinevizyon eşliğinde sunum yapıldı. Madde bağımlılığı süreci ve zararları konusunda eğitim verilerek, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu "UYUMA" hakkında bilgilendirme faaliyeti yapılarak katılımcılara broşür dağıtıldı. - MARDİN