Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji ekibi, idrar kanalını genişletme ameliyatı olan 'üretroplasti'yi başarıyla gerçekleştirdi. Hastanın uzun süredir yaşadığı idrar yapma zorluğu şikayeti, bu ameliyatla son buldu.

- Mardin'de ilk 'üretroplasti' ameliyatı başarıyla gerçekleşti

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji ekibi, 20'den fazla kapalı endoskopik işlem gören hastaya, ağız içinden yama alarak idrar kanalını genişletme ameliyatı yaptı.

Uzun zamandır idrar yapmada zorluk şikayetiyle tedavi gören 41 yaşındaki Ahmet Sakin, şifayı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buldu. Birçok doktora gitmesine ve çeşitli tedaviler görmesine rağmen rahatsızlığına bir türlü çözüm bulamadı. İdrar yapmada güçlük çeken ve 20'den fazla kapalı endoskopik işlem yapılan ama kalıcı çözüm bulamayan Ahmet Sakin yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Üroloji Kliniğinde Operatör Doktor Ümit Uysal, hastanın sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, çatallı işeme şikayetleri ile başvurduğunu söyledi.

Hastanın öyküsünde daha önceden 20'den fazla kapalı endoskopik ameliyat olduğunu öğrendiklerini belirten Dr. Uysal, "Bu ameliyatların hiçbirisinde bir fayda görememiş. Tekrar aynı şikayetler ile bize başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde işeme testinde idrar kanalında darlık, yaptığımız kapalı işlemde de yine idrar kanalında 2 santimlik bir darlık segmentini olduğunu gördük. Türkiye'nin sayılı merkezlerinde yapılan üretim plastik ameliyatını ilk defa Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğimizde uygulamış olduk" dedi.

Dar olan idrar kanalını hastanın ağız içi mukozasından aldıkları yaklaşık 22,5 segmentlik mukozal grefti, dar olan idrar kanalına yamadıklarını ifade eden Uysal, "Bu şekilde yeniden idrar kanalı oluşturduk ve hastamıza sonda taktık. Sondası 3 hafta boyunca takılı duracak. 3 hafta sonra sondasını çekip işeme testini tekrarlayacağız. Hastamızın bundan büyük bir fayda göreceğini düşünüyoruz. Bu ameliyatın yüzde 90'dan fazla başarısı mevcut durumda" diye konuştu.

Türkiye'de sayılı, Mardin'de bir ilk olan ameliyatın yüzde 90 başarı sağladığını aktaran Dr. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sadece sayılı birkaç ve tecrübeli merkezinde yapılıyor. Biz de bu ameliyatı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaparak bir ilki gerçekleştirmiş olduk bölgemizde. Mehmet Şirin hocamla beraber başarılı bir ameliyat yapmış olduk. Umarım hastamıza faydası olmuştur. Bundan sonraki vakalar için de bir ilk ve bir başlangıç olur diye düşünüyoruz."

Mardin eğitim Araştırma Hastanesi Ameliyathane Sorumlusu Dr. Erkan Sanmak, Türkiye'de nadir yapılan merkezlerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bundan dolayı İl Sağlık Müdürümüz Saffet Yavuz'a ve Bakanımız Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.