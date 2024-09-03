Mardin'de İlk Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı

Mardin'de ilk laparoskopik parsiyel nefrektomi ameliyatı başarı ile tamamlandı

MARDİN - Mardin'de, ilk kez kapalı ameliyat yöntemi ile sağlam böbrek dokusunun korunarak sadece tümör dokusunun alındığı laparoskopik parsiyel nefrektomi ameliyatı yapıldı.

Şırnak'tan gelen 74 yaşındaki Halime Altürk, sol yan ağrısı şikayeti ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemize başvuruda bulundu. Altürk'e, yapılan tetkik ve görüntülemeler sonucunda sağ böbreğinde 4 santimlik tümör tespit edildi. Hastaya, sağ böbreğin sağlam dokusunu koruyup sadece kitlenin alınacağı ve bu işlemin kapalı laparoskopik yöntemle uygulanacağı anlatıldı.

Altürk'e, ameliyat hakkında bilgi verilip onayı alındı. Hasta, ameliyat olmayı kabul edince Üroloji Uzmanı Dr. Ferhat Çelikkaleli ve Mardin Artuklu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sağır tarafından gerçekleştirilen ilk laparoskopik parsiyel nefrektomi ameliyatı ile tedavi edildi. Başarıyla tamamlanan bu ameliyat, böbrek tümörlerinin tedavisinde minimal invaziv bir yöntem sunarak hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor, kanserli böbreğinin tamamının alınmasını önlüyor ve konforlu bir tedavi süreci sağlıyor.

Başaralı geçen operasyon hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sağır, hastanın ilk önce yan ağrısı şikayetiyle başvuruda bulunduğuunu söyledi. Yaptıkları tetkiklerde hastanın sağ böbreğinde tümör tespit ettiklerini belirten Sağır, "Daha sonra hastamıza ameliyatı anlatıp önerdik. Kapalı yöntemle ameliyat yapacağımızı da bildirdik. Kapalı yöntem ile yapılan bu ameliyat Mardin'de bir ilk oldu. Hastamız tüm riskleri kabul ederek Ameliyatı onayladı. Ameliyatı gayet başarılı geçti. Bölgeden çok fazla hasta başvuru yapmakta şu an, bundan sonra gelen tüm hastalarımıza bu yöntemle ameliyatlarını yapacağız" dedi.

Ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Üroloji Uzmanı Dr. Ferhat Çelikkaleli ise, artan ultrason tomografi tetkiklerine bağlı olarak artık hastaların böbrek kitleleri erken aşamada tespit edilebilindiğini dile getirdi. Hastada 4 santimlik bir kitle bulunduğunu kaydeden Dr. Çelikkaleli, "Artan teknoloji cihazlarına bağlı olarak kapalı yöntem ile böbrek kanserlerine müdahale bayağı bir arttı. Bizim hastanemize ilk defa böbrek koruyucu tümör cerrahisi yapıldı. Buradaki amacımız böbreği korumak ve küçük bir keside bunu yaparak böbreği korumaktı. Hastamız da ameliyat sonrası ağrılarında azalma, yara yerinde küçülme ve erken taburcu etmek için iyi bir yöntem oldu" ifadelerini kullandı.

Dr. Çelikkaleli, "Burada bu ameliyatı gerçekleştirmemiz için önemli cihazlara ihtiyacımız vardı. Cihazların temini için idari ekibi, ameliyathane ekibine ve servis ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu an ameliyatın ikinci günü, yarın taburcu etmeyi planlıyoruz. Çok nadir yapılan bir ameliyat. Mardin'de yapılmasının iyi bir yanı artık hastalar için konforlu bir ameliyat ve böbrek koruma olduğu için organ koruyucu bir cerrahi olarak ön planda olması iyi oldu. Mardin ve çevrelerin hepsi hastanemize başvuru yapabilirler. Bu ameliyat için yeterli derecede ekipmana ve güce sahibiz" diye konuştu.

Ameliyata katkısı olanlara teşekkür eden Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Enes Çelik de, "Üroloji Kliniğimizin değerli hocaları Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sağır ve Uzm. Dr. Ferhat Çelikkaleli sayesinde bölgemize yapılan yeni ve yüksek teknoloji gerektiren ameliyatlarla artık hastalarımızın başka illere sevk oranı azalacaktır. Mardin'de daha konforlu şekilde tedavi olacaklardır. Bu hizmette katkıları olan İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Saffet Yavuz'a ve Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici hocamıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz" dedi.