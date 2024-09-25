Mardin'de İlk Defa Çocuk Hastaya Laparoskopik Nefrektomi Ameliyatı Yapıldı

Mardin'de ilk defa çocuk hastada 'Laparoskopik nefrektomi ameliyatı' gerçekleştirildi

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıp alanında önemli bir başarıya imza atılarak, Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Sağır ve Üroloji Uzmanı Doktor Ferhat Çelikkaleli önderliğindeki cerrahi ekip, çocuk hastada ilk defa laparoskopik nefrektomi ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

10 yaşındaki Abdulvahit Uğurlu adlı hastaya, hastalıklı böbreğin çıkarılması için kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu cerrahi operasyon başarıyla tamamlandı. Ameliyatın başarılı bir şekilde yapıldığını dile getiren Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Sağır, "Hastamız bize bir ay öncesinde sol yan ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra hastamıza yaptığımız tetkikler sonrası hastanın sol böbreğinin fonksiyonunun azaldığını gördük. Böbrek sintigrafisi ile teyit ettikten sonra ailesine böbreğin alınması gerektiğini ifade ettik. Hasta yakınları ameliyat sırasında oluşabilecek tüm komplikasyonları kabul ettikten sonra hastayı minimal invaziv şeklinde laparoskopik nefrektomi yöntemiyle böbreğin alınma işlemine karar verdik. Hastanın ameliyatı 1 saat kadar sürdü. Ameliyat çok başarılı bir şekilde geçti. Hiçbir şekilde kanama kaybı yaşamadık. Hasta uyandıktan 2 saat sonra tabletle oyun oynayacak seviyeye geldi" şeklinde konuştu.

Böyle durumlarda laparoskopik cerrahilerin 1 yaşından 80 yaşına kadar ameliyatın gerçekleşebileceğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Sağır, "Genellikle laparoskopik piyeloplasti dediğimiz ameliyatlar için 1 yaş üstü baz alınıyor. Biz henüz o kadar küçüğünü ameliyata almadık. Ama 1 yaşından 80 yaşına kadar da yapılabilecek bir ameliyat" diye konuştu.

Bu tür ameliyatın artık Mardin'de daha sık yapılacağını belirten Uzman Dr. Ferhat Çelikkaleli ise, "Mardin'de ilk kez 10 yaşındaki hastamıza laparoskopik nefrektomi uyguladığımız bir işlem oldu. Minimal invaziv işlemin en büyük amacı kesi miktarı daha az, iyileşme süreleri daha hızlı ve ameliyat sırasında kanamamız daha az oluyor. Bu işlem hastalar için konforlu bir işlem oluyor. Hastaları erken taburcu edebiliyoruz. Bir önceki hastamız olan 76 yaşında bir teyzemizdi şu anki hastamız 10 yaşında. Artık yaş aralığı giderek arttı. Artan tedavi işlemlerine bağlı olarak artık böbrek kitlelerinde veya böbrek fonksiyonlarında bozulmaları erken tespit edebiliyoruz. Buna bağlı olarak erken müdahale edebiliyoruz. Hastamızın böbrek fonksiyonların çalışmadığını fark ettik. Önceden böbrek çıkışında bir darlık vardı. Açık ameliyat olmasına rağmen böbrek fonksiyonlarını tekrar kazanamadı. Kapalı bir ameliyat yöntemiyle böbreğini almak zorunda kaldık. İşlem yaklaşık 1 saat sürdü. Ameliyat çok iyi geçti hastamızı yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Katkılarından dolayı herkese teşekkürlerini ileten Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Lokman Timurağaoğlu ise "Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak artık birçok operasyonu doktorlarımız sayesinde burada gerçekleştiriyoruz. Hastamız başka şehirlere daha az sevk oluyor. Kaldıkları şehirde gerekli bütün işlemleri yaparak ameliyatları gerçekleşiyor. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürümüz Saffet Yavuz'a ve hastane yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hasta Vahdettin Uğurlu'nun annesi Hatice Uğurlu, 3 yıl boyunca mücadele verdiklerini belirterek, "Oğlumla birlikte 3 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Daha önce sürekli olarak şehir dışına gittik. Özel hastanede de bir ameliyat gerçekleştirdik. Böbreğin onarılacağını, ameliyatın iyi bir şekilde gerçekleşeceği söylenmişti. Fakat 2 yıldır yine aynı şikayetlerle, karın ağrısı kusma gibi şikayetlerimiz devam etti. Burada Süleyman hocaya geldik. Daha önceden bir aile dostumuz ameliyat olmuştu onun önerisiyle geldik. Doktorumuzla görüştük ve ameliyatı üstleneceğini söyledi. Dün de ameliyatımız kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz artık şehir dışına gitmemize gerek kalmadı. 3 yıl boyunca bunun için uğraştık. Çok şükür kendi memleketimize ameliyatımız oldu, herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.