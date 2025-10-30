Haberler

Mardin'de Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Mardin'de Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Neytullah Salmi, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, arkadaşlarıyla maç sırasında aniden fenalaşması sonucu gerçekleşti.

MARDİN'de halı sahada futbol oynarken yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Neytullah Salmi (55), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Neytullah Salmi (55), maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi'ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Salmi, hastanede hayatını kaybetti. Salmi'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
