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Mardin'de Atar Damar Bozukluğu Tanısıyla Tedavi Gören Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

Mardin'de bulunan bir hastanede tedavi gören 50 günlük bebek, atar damar bozukluğu tanısıyla Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak gönderildi ve bebek ambulansla havalimanına taşındıktan sonra Ankara'ya sevk edildi.