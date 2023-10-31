Mardin'de Ana Atardamar Bozukluğuyla Doğan Bebek Ankara'ya Sevk Edildi
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Mardin'de ana atardamar bozukluğuyla dünyaya gelen 50 günlük Hira bebek, ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edilerek tedaviye alındı.
Artuklu ilçesinde 50 gün önce doğan Hira Işık'a, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ana atardamar bozukluğu teşhisi konuldu. Hira bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'nca Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen Hira bebek, ambulans uçakla ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık