Mantardan zehirlenen Dilara, kardeşinden yapılan nakille hayata tutundu

KARAMAN'da anne ve babasıyla yediği mantardan zehirlenen ve karaciğeri iflas eden Dilara Çağlayan (24) kardeşi Ayşe Çağlayan'dan (19) yapılan karaciğer nakli ile hayata tutundu.

Çağlayan ailesi, bahçede yetişen mantarı toplayıp, yemek yaparak yedi. Anne Türkan Çağlayan (51), baba Celalettin Çağlayan (55) ve Dilara Çağlayan, bir süre sonra mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Mantardan zehirlendikleri belirlenen anne ve kızı ilk tedavilerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, baba ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Türkan Çağlayan'ın sağlık durumu iyiye giderken, kızı Dilara Çağlayan'ın karaciğeri iflas etti. Dilara, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan kardeşi Ayşe Çağlayan'dan yapılan nakille hayata tutundu. Önceki gün gerçekleştirilen nakil operasyonunun ardından Dilara'nın sağlık durumu da iyiye gitmeye başladı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Akdoğan Kayhan ise özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında çok meydana gelen mantar zehirlenmelerine dikkat çekerek, "Karaciğer yetersizliği ve böbrek yetersizliğine neden olan mantar zehirlenmeleri çok önemli. Bunlarda eğer anında ve uygun tedavi yapılmazsa maalesef biz bu hastaları kaybediyoruz. Dünyada aslında 6 binden fazla mantar çeşidi olduğunu bilmek lazım. Kullandığınız ilaçlara göre zehirlenmenin şiddeti değişebilir. Bazı mantarlarda özellikle nörolojik yan etkiler daha ön planda olur. Birden fazla gülmeler, kendini iyi hissetmeler, halüsinasyon dediğimiz semptomlar ki bazen bu kötüye kullanıma da neden olup özellikle bu amaçla kullanılan mantarlar olduğunu da biliyoruz. Yedikten 6, 7 ya da 10'uncu saatte şikayetleriniz başlamışsa bunları ciddiye almak gerekiyor. Bizim bu karaciğer yetersizliği dediğimiz şey daha çok 2 ve 3'üncü günden sonra ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.