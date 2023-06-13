Mantar zehirlenmesi sonucu karaciğeri iflas eden genç kız, kardeşinden yapılan nakille hayata tutundu

Karaman'da anne ve babasıyla yediği mantardan zehirlenen ve karaciğeri iflas eden Dilara Çağlayan (24) kardeşi Ayşe Çağlayan'dan (19) yapılan karaciğer nakli ile hayata tutundu.

KARAMAN'da anne ve babasıyla yediği mantardan zehirlenen ve karaciğeri iflas eden Dilara Çağlayan (24) kardeşi Ayşe Çağlayan'dan (19) yapılan karaciğer nakli ile hayata tutundu.

Çağlayan ailesi, bahçede yetişen mantarı toplayıp, yemek yaparak yedi. Anne Türkan Çağlayan (51), baba Celalettin Çağlayan (55) ve Dilara Çağlayan, bir süre sonra mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Mantardan zehirlendikleri belirlenen anne ve kızı ilk tedavilerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, baba ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Türkan Çağlayan'ın sağlık durumu iyiye giderken, kızı Dilara Çağlayan'ın karaciğeri iflas etti. Dilara, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan kardeşi Ayşe Çağlayan'dan yapılan nakille hayata tutundu. Önceki gün gerçekleştirilen nakil operasyonunun ardından Dilara'nın sağlık durumu da iyiye gitmeye başladı.