Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez 'kapalı yöntemle baypas' ameliyatı yapıldı

Kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen bir hasta, Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez uygulanan "kapalı yöntemle baypas" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Gökhan Altıncı'nın kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Kalp ve Damar Cerrahi Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Tezcan Bozkurt'un önerisiyle Altıncı'ya 7 Nisan'da kapalı yöntemle baypas ameliyatı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dr. Bozkurt, hastanın kalp ana damarında yüzde 80 darlık tespit ettiklerini kapalı baypası önerdiklerini belirterek, "Burada ilk olacağını ifade ettik. Sağ olsun o da bu durumu kabul etti. Göğüs kemiğini açmadan, 4. kaburga kemiği arasından kapalı bir şekilde baypas ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yoğun bakım ve normal serviste de medikal tedavisine devam ettik. Şu anda genel durumu iyi, bir sıkıntısı yok."

Kapalı baypasın klasik cerrahi yöntemle yapılan baypas ameliyatına göre pek çok avantajının olduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kemiği kesmediğimiz için kemik kaynama problemi olmuyor bu hastalarda. Normalde açık baypaslarda kemiğin kaynama süresi ortalama 6-8 haftadır. Bu süre içinde hasta tek kolunun üzerine yaslanamaz, yan dönemez. Göğüs korsesi kullanmak zorundadır. Sosyal hayata geçiş süresi ve normal hayata adaptasyon süreci daha uzundur. Kapalı baypasta böyle bir sorun yok, kemik sağlam ve kaburga arasından girdiğimiz için yan yatmasında, kolunu hareket ettirmesinde sorun yok. Hasta uzun yolculuk yapabilir, araç kullanabilir. Yani sosyal hayata dönüş daha kısa oluyor. Cerrahi açıdan da kapalı ameliyatlarda kanama ve enfeksiyon riski daha düşük oluyor. Yoğun bakım süreci daha kısa ve kemik enfeksiyon riski de sıfıra iniyor diyebilirim."

Sağlığına kavuşan ve taburcu edileceği günü bekleyen Altıncı da tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan sağlık personeline teşekkür etti.