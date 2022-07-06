Manisa İl Sağlık Müdürü Erkuş'tan 65 yaş üstüne "sıcak hava" uyarısı - Haberler

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Manisa İl Sağlık Müdürü Erkuş'tan 65 yaş üstüne "sıcak hava" uyarısı

AA - Yusuf Böyük - Sağlık
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Manisa İl Sağlık Müdürü Erkuş'tan 65 yaş üstüne 'sıcak hava' uyarısı

Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, etkili olan sıcak hava nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların, inme, kalp krizi, tansiyon ve şeker hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, etkili olan sıcak hava nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların, inme, kalp krizi, tansiyon ve şeker hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Erkuş, sıcaklıkların artmasıyla yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda oluşabilecek risklerle ilgili uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Yaz sıcaklarının başladığını belirten Erkuş, şöyle konuştu:

"65 yaş üstü vatandaşlarımız, inme, kalp krizi gurubundakiler, tansiyonu ve şeker hastalığı olanların öğlen 12.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamaları gerekiyor. Özellikle yaz aylarında ilaçlarını aksatmamaları lazım. Bu kişilere biraz daha serin ortamlarda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm vatandaşlar sıcak dönemlerde yediklerine de dikkat etmeliler. Daha hafif yemekler tüketilmeli. Dışarıya şemsiye ile çıkılabilir. Yaşlılarımıza yanlarında mutlaka bir kişi olmasını öneriyoruz. Evlerinde yalnız yaşayan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da en azından komşularının destek olmaları iyi olacaktır."

AA / Yusuf Böyük - Sağlık

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