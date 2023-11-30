Manisa Hafsa Sultan Hastanesi'nin dış duvarları tarihi panolarla süslendi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nin yeni poliklinik binasının dış duvarları, antik çağlardan günümüze kentin tarihi geçmişini anlatan dev panolarla süslendi. Görsellerinde yer aldığı dev panolar, hastaneye gelen hastalara kentin tarihi ve kültürel değerleri hakkında öğretici bilgiler sunuyor.

MCBÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, gelen talepler doğrultusunda MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nin 2021 yılında hizmete giren yeni poliklinik binasının dış cephesi için proje geliştirdi. Proje kapsamında binanın dış cephe duvarları için Antik Çağ, Helenistik, Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait, Manisa'nın tarihi geçmişi ve kültürel değerlerinin yer aldığı dev panolar hazırlandı. Görsellerin de yer aldığı uzunluğu 2,5 metre olan öğretici panolar, hastanenin dış duvarlarına asıldı. Hastaneye gelen hasta ve yakınları, tedavilerini olup şifa bulurken, hastanede geçirdiği zaman dilimi içerisinde de kentin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

'BU BÖLGEDEN GÜN İÇERİSİNDE ÇOK FAZLA İNSAN GEÇİYOR'

MCBÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı, Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nin yeni poliklinik binası bittikten sonra, rektör yardımcımız bu binanın dış cephelerinin çok boş kaldığını söyledi. Arkeoloji bölümü olarak, hazırlayacağımız görsellerle insanlara Manisa'nın ve bölgenin tarihi geçmişini anlatabileceğimizi düşündük. Bu panoları oluşturduk. Antik Çağ'dan günümüze kadar hem antik kentlerin bulunduğu hem de Osmanlı dönemi saray ve şehzade eğitimlerinin yer aldığı panolar hazırladık. İnsanlar genel itibariyle hastaneleri soğuk binalar olarak görüyorlar, bu tarihin öğretildiği panolarla 'hastane canlandı' diyebilirim. Hareketli bir nokta, bu bölgeden gün içerisinde çok fazla insan geçiyor. Dikkat ediyorum, durup okumaya ve anlamaya çalışıyorlar. Amacımız doğru bilgilendirmek. İnsanlara bulundukları ve yaşadıkları toprakların tarihini ve kültürel mirasını anlatmayı bir görev olarak görüyoruz ve bunun bir parçası olduğumuzu düşünüyorum dedi.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Baş Hekimi Prof. Dr. İsmet Topçu da amaçlarının Manisa'nın güçlü ve zengin olan tarihini vatandaşların bilmesini sağlamak olduğunu ve projenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.(DHA)