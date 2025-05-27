Manisa'da İdeal Kilo Uygulaması Başlatıldı

Manisa'da İdeal Kilo Uygulaması Başlatıldı
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Manisa'da, Sağlık Bakanlığı'nın 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' uygulaması kapsamında boy ve kilo ölçümü ile vücut kitle indeksi ölçümleri yapılmaya başlandı. Uygulama, obeziteyi önlemeyi ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Manisa'da, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" uygulaması kapsamında boy ve kilo ölçümü ile vücut kitle indeksi ölçümüne başlandı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, yaptığı yazılı açıklamada il genelinde fazla kilolu vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirip takibini yaptıklarını belirtti.

Obezitenin uzun vadede kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, eklem hastalıkları, solunum problemleri ve kanser riskini ciddi şekilde artırdığına dikkati çeken Zeren, toplum sağlığını tehdit eden bir sağlık sorunu olarak öne çıktığını kaydetti.

Zeren, başlatılan programın sadece obeziteyi önlemeye yönelik bir çalışma olmadığını, aynı zamanda vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirerek toplumun genel sağlık seviyesini iyileştirmeyi hedeflediğini dile getirerek, tüm ilçelerde boy, kilo ölçümü ve vücut kitle indeksi hesaplanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Sağlık
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