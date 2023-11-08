Manisa'da diplomasız diş hekimleri suçüstü yakalandı
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Sağlık Haberleri
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve seyyar olarak diş muayenesi yapan diplomasız 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve diplomasız seyyar çalışan 2 kişinin, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kavaklıdere Mahallesi'nde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan 2 şüpheli, diplomasız seyyar çalıştıkları esnada Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhtelif tıbbi malzemelerle birlikte yakalandı.
Şüpheliler hakkında 1219 Sayılı Kanun kapsamında diplomasız hekimlik yapmak suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sağlık