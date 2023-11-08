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Manisa'da diplomasız diş hekimleri suçüstü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve seyyar olarak diş muayenesi yapan diplomasız 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.