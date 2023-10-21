Manisa'da 350 İşçi Besin Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelere Başvurdu

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika ve farklı işletmelerde çalışan 350 işçi, besin zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanelerde ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Manisa'da aynı yemek firmasından yemek alan farklı işletmelerdeki 350 işçi besin zehirlenmesi şüphesiyle dün hastanelere başvurdu. Dün gece saatlerinde ayakta tedavi gören işçilerden 321'i taburcu edilirken, tedavisi süren 29 kişi de bugün taburcu edildi. Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde, 20 Ekim 2023 tarihinde, işyerlerine hizmet veren bir yemek fabrikasından kaynaklı olduğu düşünülen besin zehirlenmesi olayına ilişkin olarak; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yemeklerin tüketildiği fabrikalarda gıda kontrol ekiplerince denetimler yapılmış, hammadde ürünleri ve tüketilen yemeklerden numune alınarak yetkili laboratuvara gönderilmiştir. Konuyla ilgili 5996 Sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemler yapılmakta olup, tahliller ve incelemeler tamamlanıncaya kadar firmaya ihtiyati tedbir uygulanmıştır. Rahatsızlanan tüm hastalarımızın tedavisi ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. Bu vesileyle olaydan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - MANİSA