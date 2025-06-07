Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, havuzun makine dairesindeki arızayı giderirken elektrik akımına kapıldı ve kalbi duran Zeyrek, yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürüldü. Şu an yoğun bakımda tedavi görüyor ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

MANİSA'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi, uzun süre yapılan kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek'e kalp masajı uygulamaya başladı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi. Zeyrek'in kalbi, olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırıldı.

Olayı haber alan partililer ve yakınları ise hastaneye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye gelip, Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında bilgi aldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Başkan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın yaşandığı site, dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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