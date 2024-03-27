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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Tedavi Sonrası Taburcu Edilecek

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı kullandığı bir ilacın alerjik reaksiyon göstermesi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceği belirtildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada Ergün'ün yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle 26 Mart saat 18.00 civarında hastanelerine başvurduğu belirtildi.

Tedavi amacıyla başlanılan ilaçlardan birine karşı alerjik reaksiyon geliştiğinin bildirildiği açıklamada, "İlk müdahalesi hemen yapılan başkanımız gözlem amacıyla hastanemize yatırılmıştır. Genel sağlık durumu normale dönen başkanımızın bugün şifa ile taburculuğu planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sağlık

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