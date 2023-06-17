Malta ve AB, tıbbi ilaç sıkıntısı ve erişim konusunu ele aldı

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne ve bir AB yetkilisi, özellikle küçük pazarlarda tıbbi ilaç sıkıntısı ve yenilikçi ilaçlara erişimin iyileştirilmesi konusunu ele aldı. Konuyla ilgili görüşmeler Cuma günü Malta'nın başkenti Valletta'da gerçekleştirildi.

VALLETTA, 17 Haziran (Xinhua) -- Malta'nın Sağlık Bakanı Chris Fearne ve Avrupa Birliği'nden (AB) bir yetkili, AB'de, özellikle de Malta gibi küçük pazarlarda tıbbi ilaç sıkıntısı ve yenilikçi ilaçlara erişimin iyileştirilmesi konusunu ele aldı. Konuyla ilgili görüşmeler Cuma günü Malta'nın başkenti Valletta'da gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne ve Avrupa Komisyonu'nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Üyesi Stella Kyriakides'in "tüm AB hastalarının yararına olacak şekilde iç pazardaki mevcut engelleri" ele aldıkları belirtildi.

Fearne, Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce kabul edilen, AB genelinde uygun fiyatlı ilaçlara erişimi iyileştirmeyi ve ilaçlar için tek bir pazar oluşturmayı amaçlayan yasa tekliflerinin hedeflerini desteklediğini söyledi.

Fearne, "Komisyon önerilerinde yer alan ve yenilikçi ürünlere yönelik teşviklerin tüm üye ülkelerdeki hastalara erişimle bağlantılı olduğu yeni yaklaşım doğru bir yaklaşımdır ve gelecekteki müzakerelerin temelini oluşturmalıdır" dedi.

Taraflar, ilaçlara erişimin önerilen mevzuatın ötesinde girişimler gerektirdiği ve bunların üye devletler arasında koordineli bir yaklaşımla daha iyi ele alınabileceği konusunda mutabık kaldı.

Fearne ve komisyon üyesi, ayrıca Malta'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve daha sağlıklı bir Avrupa inşa etmek için gereken temel eylemlere odaklanan Medicines for Europe adlı yıllık konferansa da katıldı.