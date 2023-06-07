Malazgirt'te Yeni Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden yeni hastane binasında çalışmalar sürüyor. Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi ve müdürü inşaatta incelemelerde bulundu ve yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Muş'u Malazgirt ilçesinde yaptırılan yeni hastane binasında çalışmalar devam ediyor.

Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Esma Söylemez ile hastane müdürü Hüseyin Haydaroğolları inşaatta incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Haydaroğolları, gazetecilere, yıl sonuna kadar inşaat çalışmalarının biteceğini söyledi.

Proje tamamlandığında Malazgirt'in modern bir sağlık kompleksine kavuşacağını ifade eden Haydaroğulları, şunları kaydetti:

"2016'da başlayan Malazgirt Devlet Hastanesi inşaatı, yüklenici firmalar tarafından çeşitli gerekçelerle tamamlanamadı. İnşaat çalışmaları yapılan anlaşmalarla yeniden başladı. Burada bölgemiz için son derece önemli bir sağlık yatırımı projesi hayata geçecek. Yıl sonuna kadar projenin tamamlanmasını hedefliyoruz."