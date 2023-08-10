Malatya ve Adıyaman'da Deprem Sonucu 23 Kişi Yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya ve Adıyaman'da meydana gelen depremde 23 kişinin düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını açıkladı. Bölgeye 21 ambulans ve 7 UMKE timi görevlendirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır. Depremden etkilenen bölge için Malatya'dan 14 Ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman'dan 3 UMKE Timi, Kahramanmaraş'tan 2 Ambulans ve 1 UMKE Timi, Diyarbakır'dan 5 Ambulans olmak üzere, toplam 21 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 23 yurttaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını açıkladı. Koca'nın bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Malatya Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğündeki depremde son durum: Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır. Depremden etkilenen bölge için Malatya'dan 14 Ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman'dan 3 UMKE Timi, Kahramanmaraş'tan 2 Ambulans ve 1 UMKE Timi, Diyarbakır'dan 5 Ambulans olmak üzere, toplam 21 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."