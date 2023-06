Malatya'da 2 Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da yaşanan 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar Mahallesi'nde C. G. idaresindeki 44 AAH 726 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü C. G. ile arkasında bulunan yolcu M.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kentte yaşanan bir diğer trafik kazası ise Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S. D., yönetimindeki 44 ADR 077 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen A. Y. (81) isimli yayaya çarptı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA