Makao, Japonya'dan Canlı ve Taze Gıda İthalatını Yasakladı

Makao Özel İdari Bölgesi, Japonya'nın nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma kararı sonrası gıda güvenliği ve halk sağlığı endişeleri nedeniyle Japonya'dan canlı ve taze gıda ürünleri ithalatını yasakladı.

MAKAO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi, Tokyo'nun nükleer kirli suyu okyanusa boşaltacağını duyurmasının ardından gıda güvenliği ve halk sağlığı endişeleri nedeniyle Japonya'nın 10 eyalet ve bölgesinden canlı ve taze gıda ürünleri ithalatını yasakladığını duyurdu.

Salı günü ilan edilen yasak, Perşembe günü yürürlüğe girecek. Japonya'nın aldığı kararı büyük bir hoşnutsuzlukla karşılayan Makao Özel İdari Bölgesi yönetimi, bunu komşu ülkelerle geniş çapta istişare yürütülmeden alınan "son derece sorumsuz" bir karar olarak niteledi ve kınadı.

Makao Özel İdari Bölgesi yönetimine göre ithalatı yasaklanan gıda ürünleri arasında Japonya'nın Fukuşima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano ve Saitama eyaletleriyle Tokyo metropol bölgesinden gelen canlı ve taze gıda ürünleri, hayvansal gıda ürünleri, deniz tuzu ve deniz yosunu yer alıyor.

Makao, yılın başından bu yana Japonya'dan ithal edilen gıdalarda hem ihracat hem de perakende seviyesinde radyoaktif maddelere yönelik izleme uygulaması getirdi. Spesifik radyonüklidlere yönelik testler, rutin gıda güvenliği test kalemine eklendi. Özel idari bölge yönetimi, her partideki her bir ürün kolisinde radyasyon ölçen cihazlarla denetim yapmak üzere limanlara personel gönderildiğini belirtti.

Yönetim, Makao'nun ayrıca kentteki perakende mağazalarında denetimleri artıracağını, özellikle Japonya'nın test ve denetime tabi olmayan diğer bölgelerinden ithal edilen paketlenmiş gıda ürünleri gibi temel gıda maddesi olmayan mallar üzerinde mobil radyasyon ölçüm cihazlarıyla testler yürüteceğini belirtti.

Japon hükümeti, yurtiçi ve yurtdışından gelen yoğun itirazlara rağmen Salı günü bir açıklama yaparak hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralinin nükleer kirli atık suyunu Perşembe günü okyanusa boşaltmaya başlamaya karar verdiğini duyurdu.