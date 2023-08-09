Maden suyu tüketimi böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir

Nefroloji uzmanı Dr. Bahtışen Güven, aşırı maden suyu tüketiminin böbrek sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirtti. Yüksek mineral içeriği ve sodyum miktarının böbreklerin normal çalışmasını bozabileceğini ve böbrek taşı riskini artırabileceğini söyleyen Güven, günde 1-2 şişe maden suyu tüketiminin böbrek taşı oluşum riskini azaltabileceğini ifade etti. Ancak böbrek taşı hastalığı olan kişilerde 4-5 şişe tüketiminin taşların artışına neden olabileceğini belirtti.

Aşırı maden suyu tüketiminin böbrek sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini söyleyen Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, "Yüksek mineral içeriği ve sodyum miktarı, böbreklerin normal çalışmasını bozabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir. Her şeyin olduğu gibi maden suyunun da fazlası zarar. Günde 1-2 şişe, en fazla 600 ml maden suyu tüketimi böbrek taşı oluşum riskini azaltabilir. Ancak özellikle böbrek taşı hastalığı olan kişilerde 4-5 şişe tüketilmesi tam tersi etki göstererek taşların artışına neden olabilir" dedi.

Maden suyunun sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve bikarbonat gibi mineraller içerdiğini ifade eden Emsey Hospital Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, "Bu minerallerin dengeli alımı vücut fonksiyonları için önemlidir. Ancak aşırı tüketim böbrekler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle de sodyum içeriği yüksek olan maden sularının aşırı tüketimi, yüksek kan basıncı, ödem ve böbrek hastalıkları riskini artırabilir" diye konuştu.

"BÖBREK TAŞI OLUŞUM RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Maden suyunun içerisinde bulunan minerallerin normalde vücut için gerekli olduğunu söyleyen Güven, "Fakat çok fazla tüketilmesi böbrek hastalığı olan kişiler için böbrek taşı oluşum riskini artırabilir. Böbrek taşları böbrekte oluşan sert mineral parçacıklarıdır. Bu taşlar, idrarda bulunan minerallerin birikmesi sonucu oluşur ve ağrı, idrar yolu tıkanıklığı ve enfeksiyonlara neden olabilir. Oksalat, kalsiyum, ürik asit ve sistin gibi farklı türleri vardır ve bunlar birbirinden farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Kalsiyum oksalat taşları, en yaygın böbrek taşı türlerinden biri ve aşırı maden suyu tüketimi, idrarda oksalat seviyelerini artırabilir. Bunun sonucu olarak da kalsiyum oksalat taşlarının oluşumu kolaylaşabilir. Bazı maden suları yüksek oranda sodyum içerir. Aşırı sodyum tüketimi de idrarda kalsiyum atılımını artırır ve böbrek taşı oluşum riski artar. Ayrıca, idrardan kalsiyum kaybı osteoporoz riskini arttırabilir" ifadelerini kullandı.

"MADEN SUYU TÜKETİMİ DOĞRUDAN TAŞ OLUŞUMUNA NEDEN OLMAZ"

Maden suyu tüketiminin doğrudan taş oluşumuna neden olmadığını vurgulayan Güven, "Ancak böbrek taşı olan hastalarda fazla miktarda tüketilmesi önerilmiyor. Ayrıca maden sularının ph derecesi içme suyuna göre daha düşüktür. Biz böbrek taşı olan hastalarımıza ph derecesi yüksek su tüketmelerini öneriyoruz" dedi.

"BÖBREK HASTALIĞI OLANLAR DOKTORA DANIŞARAK TÜKETMELİ"

Böbrek yetmezliği olan kişilerin maden suyu tüketimi konusunda doktora danışmaları gerektiğini belirten Güven, "Böbrek yetmezliği böbreklerin normal işlevlerini yerine getiremediği durumdur. Böbrek sağlığını etkileyen birçok faktör var. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, sodyum ve mineral alımını sınırlamak veya tamamen kesmek gerekebilir. Maden sularının çoğunlukla mineral ve sodyum içerikleri yüksektir, bu da böbrekler üzerinde ek bir yük oluşturabilir. Bu nedenle, böbrek yetmezliği olan hastalarda maden suyu tüketimi sınırlandırılabilir veya tamamen kesilebilir" diye konuştu.