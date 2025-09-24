Madde Bağımlılığından Kurtulan T.K, Ailesine ve Sağlığına Yeniden Kavuştu

Madde kullanımı nedeniyle işini ve ailesini kaybetme noktasına gelen T.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle bağımlılıktan kurtularak hem sağlığına hem de sevdiklerine yeniden kavuştu.

Özel sektörde çalışan 33 yaşındaki T.K, 20'li yaşlarında arkadaş çevresinin etkisiyle madde kullanmaya başladı. Madde kullanımı nedeniyle önce ailesiyle ilişkileri bozulan T.K, süreç içinde işinde de kayıplar yaşadı.

Bağımlılıktan kurtulmak için Yeşilay Danışmanlık Merkezine başvuran T.K, buradan aldığı destekle 12 yıl süren madde bağımlılığını geride bıraktı.

Yaklaşık 8 aydır bağımlılıktan uzak kalan T.K, şimdi çocukları ve eşiyle ilişkilerini güçlendirerek, yeni bir hayata başladı.

"Tedavi gördükten sonra yeni doğmuş insan gibiyim"

AA muhabirine konuşan T.K, bağımlılıktan kurtulma sürecinin her aşamasında ailesinin ve YEDAM'daki danışmanların yanında olduğunu, onların desteği sayesinde bugün bu noktaya gelebildiğini söyledi.

Arkadaş ortamı nedeniyle madde kullanmaya başladığını ifade eden T.K, "Madde kullanmaya başladığım ilk zamanlar, 'Bağımlı olmam, bir seferden bir şey olmaz.' diyordum. Zaten bu yola girenlerin çoğu bu şekilde devam ediyor. Bu durumu geç olsa da anlıyorsunuz ama artık iş işten geçmiş oluyor. Bu durum beni de kötü etkiledi. İşimi kaybettiğim anlar oldu, eşimle ayrılma aşamasına geldik. Çocuklarımla bağlantım koptu." diye konuştu.

T.K, bu süreçte bazı sağlık sorunları yaşadığını ancak madde kullanımı nedeniyle hastaneye gitmediğini anlatarak, annesinin araştırmaları sonucunda YEDAM'a başvurduğunu belirtti.

Madde kullanmayı bıraktıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini dile getiren T.K, şunları kaydetti:

"Madde kullanırken tamamen yıkılmış durumdaydım. Çevremi tamamen dağıtmıştım, iletişim kurma problemim vardı. Her yeni güne uyandığımda 'İçmeyeceğim, çocuğum var.' diyordum. Her gün bu mücadeleyi veriyordum ama aynı yerdeydim. Bu durum beni yıpratmıştı. Yeşilayda tedavi gördükten sonra bu 8 ayda yeni doğmuş insan gibiyim. Her güne mutlulukla, huzurla kalkıyorum. YEDAM'a geldikten sonra hayatım tamamen değişti."

T.K, en büyük hedefinin YEDAM'dan aldığı destekle madde kullanımından uzak bir yaşam sürdürmek olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımla ilişkilerim madde kullandığım dönemde kesilmişti. Bir baba-evlat gibi değildik, konuşamıyorduk, çünkü ben dinleyemiyordum, problem çözemiyordum, kendi sorunlarım vardı. Şu an çocuklarımla oturup saatlerce konuşabiliyoruz, onların sıkıntılarını dinleyebiliyorum. Simsiyah bir hayatım vardı, YEDAM'da tedavi görmeye başladıktan sonra tertemiz beyaz bir sayfa açtım. Her gün enerjik ve sağlıklı uyanabilmek istenilen bir şey."

"115 Danışma Hattı aracılığıyla YEDAM'dan destek alabilecekler"

Çankaya Yeşilay Danışmanlık Merkezi Klinik Psikoloğu Melike Selin Karacık da danışanı T.K'nin 8 aydır madde kullanmadığını belirterek, alkol, madde, kumar, teknoloji ve sigara bağımlılığını bırakmak isteyenlerin, 115 Danışma Hattı aracılığıyla ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı YEDAM'dan destek alabileceğini anlattı.

Madde kullanımının psikolojik, fiziksel ve davranışsal etkileri olduğuna işaret eden Karacık, "Bağımlılık, kişinin alkol veya farklı maddeleri kullanması, kullanmayı sürdürmesi, bırakmak istemesine rağmen bırakamaması ve miktarı sınırlandırmak istemesine rağmen sınırlandıramamasıyla ortaya çıkan beyin hastalığıdır." bilgisini paylaştı.