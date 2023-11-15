Macrocenter, Macrotalks etkinliğinde Bütünsel Beslenme ve Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Aslıhan Gözdem Kaya'yı ağırladı

Macrocenter, Macrotalks etkinlikleri kapsamında Bütünsel Beslenme ve Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Aslıhan Gözdem Kaya'yı Macrocenter Kanyon mağazasında konuk etti. Kuru yemişlerin fonksiyonel beslenmedeki rolü üzerine yapılan söyleşi yoğun ilgi gördü.

Macrocenter, Macrotalks etkinliği kapsamında Bütünsel Beslenme ve Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Aslıhan Gözdem Kaya'yı Macrocenter Kanyon mağazasında ağırladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Macrocenter, Macrotalks etkinlikleri ile sevilen isimleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kanyon Avm'de bulunan Macrocenter'da gerçekleştirilen Macrotalks'un son konuğu, Bütünsel Beslenme ve Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Aslıhan Gözdem Kaya oldu.

"Fonksiyonel Beslenmede Kuru Yemişlerin Rolü" başlığıyla, fonksiyonel beslenme, besinlerin fonksiyonel faydalarını açığa çıkaran tüketim önerileri, kuru yemişlerin besinlerde ve yemeklerdeki kullanım alanları üzerine gerçekleştirilen söyleşi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslıhan Gözdem Kaya, atıştırmalık olarak bilinen kuru yemişlerin içerdiği besin öğeleri bakımından oldukça zengin bir besin grubu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fonksiyonel beslenme, sağlıklı bireylerin beslenmesinin yüzde 40'ının karbonhidrat, yüzde 30'unun protein, yine yüzde 30'unun iyi yağlardan gelmesini öneriyor. Bu üç temel besin grubunu içinde barındıran kuru yemişler, kendileri küçük ama faydaları bir o kadar büyük besin grubu olarak öne çıkıyor. İyi bir lif kaynağı olan kuru yemişleri atıştırmalık olarak tüketmenin yanı sıra yemeklerimizde de kullanmak renkli ve dengeli beslenmemize katkı sağlıyor. Doğru zamanda, doğru miktarda ve dengede tüketildiğinde bütünsel sağlığımız üzerinde çok çeşitli faydaları bulunuyor."

Kaya, fonksiyonel beslenmenin kuralları ve besinlerin nasıl tüketilmesi gerektiği, kuru yemişlerin yemeklerde kullanımı ve saklama koşulları hakkında da bilgiler paylaştı.

Benzer alanlarda çalışmaları olan Pınar Hotiç, Aslı Cüreklibatır, Şerife Aksoy, Cey Natural Foods kurucusu Ceyhan Kolak, medya alanından Duygu Karadeniz ve Özge Kaya gibi simaların yanı sıra Macrocenter davetlilerinin katıldığı etkinliğe, konuklara ikram edilen Macrocenter'ın Snack & Nuts marka kuru yemişleri ve Homemade markası tarafından hazırlanan lezzetli atıştırmalıklar tat kattı.