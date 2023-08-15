Lübnan Sağlık Bakanlığı, Yeni Kovid-19 Dalgasının Yayıldığı İddialarını Yalanladı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni bir Kovid-19 dalgasının yayıldığına ilişkin söylentileri yalanladı. Turizm sezonunda ziyaretçi sayısının artmasından ötürü ülkede son dönemde vaka artışı görüldüğünü açıklayan bakanlık, bildirilen vakaların çoğunlukla hafif seyrettiğini ve hastanede tedavi gerektirmediğini vurguladı.

BEYRUT, 15 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni bir Kovid-19 dalgasının yayıldığına ilişkin söylentileri yalanladı.

Ulusal Haber Ajansı'nın Pazartesi günü yayımladığı habere göre bakanlık, Kovid-19'un diğer ülkelerde olduğu gibi Lübnan'da da görüldüğünü ancak artık "uluslararası öneme sahip bir acil durum" niteliğinde olmadığını kaydetti.

Turizm sezonunda ziyaretçi sayısının artmasından ötürü ülkede son dönemde vaka artışı görüldüğünü açıklayan bakanlık, bildirilen vakaların çoğunlukla hafif seyrettiğini ve hastanede tedavi gerektirmediğini vurguladı.

Haberde bakanlığın virüs ve mutasyonlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve kamuoyunu bu bağlamda meydana gelebilecek her türlü gelişmeden vakit geçirmeksizin haberdar edeceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 tablosuna göre Lübnan, 3 Ocak 2020 ile 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında 1.238.552 Kovid-19 vakası bildirdi.